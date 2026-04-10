Un nuevo enfrentamiento surgió en 'La granja VIP Perú'. Tras la pelea entre Pamela López y Melissa Klug, se sumaron los dimes y diretes entre Mónica Torres y Renato Rossini Jr. Todo inició cuando los participantes tenían que decidir cuál de los dos cocinaba mejor. Tanto la actriz como el modelo han cuestionado los platillos del otro; sin embargo, cuando les ha tocado decirlo en la cara, no lo han hecho.

En el último careo para elegir a los dos nominados para que integren la placa de eliminación, el equipo llamado 'Las víboras' decidió enviar a Mónica Torres a sentencia. Y uno de los impulsores de la estrategia fue precisamente Renato Rossini Jr. Sin embargo, la actriz tampoco se ha quedado callada y ha lanzado una serie de críticas contra el influencer.

Mónica Torres cuestiona a Renato Rossini Jr.

El último jueves 9 de abril, Mónica Torres no dudó en expresar su molestia hacia Renato Rossini Jr. por dejarla mal parada en 'La granja VIP'. “Lo que ha dicho es mentira. Él siempre raja en la placa y después pide perdón. Que se vaya a la misma mie***, porque él inventa cualquier excusa y el hue*** repite. “¿Qué he hecho yo para exponerlo?”, dijo molesta la exparticipante de 'El gran chef: famosos'.

En otro momento, Mónica Torres se sintió mal por las palabras de Renato Rossini Jr. y fue consolada por sus compañeros. Según Diego Chávarri, todo lo que hace el influencer es para quedar bien ante los ojos de Samahara Lobatón.

Renato Rossini Jr. nominó a Mónica Torres

El último miércoles 8 de abril, en 'La granja VIP' se vivió una nueva gala de careo, donde los participantes debían elegir a uno para mandarlo a sentencia. Cuando fue el turno de Renato Rossini Jr., este nombró a Mónica Torres y dio sus razones.

“Mónica, tu sazón es riquísima, la verdad; pero tu actitud frente a mí me ha dejado un sinsabor desde que empezó la competencia. La verdad es que me vienes exponiendo innecesariamente. Yo nunca me he metido contigo. Las veces que ha venido Valentín, siempre me expones; a pesar de que yo siempre he tenido la mejor de las consideraciones contigo, como lo de la cama y cuando te sentías mal”, manifestó el hijo del actor Renato Rossini.

Mónica Torres tuvo su derecho a réplica y aseguró que Renato Rossini Jr. estaba mintiendo. “Me hubiesen gustado que sean verdaderas (las razones) y que no se las invente. No sé en qué momento lo he expuesto, sobre todo ante Valentín. Yo te he agradecido cada vez que tú me has concedido absolutamente cualquier cosa, aunque sea pequeña. Más bien ha sido un sinsabor que tú estés hablando de mí”, respondió la actriz.