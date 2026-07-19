Ricardo Rondón revela su verdadera edad y comparte detalles de su vida personal: "Ya no se usa"

Ricardo Rondón también fue ganador de una de las temporadas en 'El gran chef: famosos'. Foto: Composición LR/Instagram.

Ricardo Rondón también fue ganador de una de las temporadas en 'El gran chef: famosos'. Foto: Composición LR/Instagram.

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El conductor de 'Arriba mi gente', Ricardo Rondón, se ha consolidado como una de las principales figuras de Latina. Gracias a su carisma y estilo frontal, el periodista se ha ganado el corazón de muchos televidentes, que lo consideran pieza clave del programa matutino que conduce junto a Fernando Díaz, Santi Lesmes y Michelle Soifer.

Ahora, el presentador sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su vida íntima. Durante una entrevista, confesó su verdadera edad y contó que mantiene una relación sentimental con una mujer de 36 años.

¿Cuál es la verdadera edad de Ricardo Rondón?

Ricardo Rondón señaló que tiene 61 años, una cifra que dejó sorprendidos a muchos, ya que su apariencia juvenil en 'Arriba mi gente' hizo pensar que era bastante menor. Durante la misma entrevista, el conductor también contó que mantiene una relación sentimental con una mujer de solo 36 años. Según explicó, esta nueva etapa de su vida le ha dado una nueva energía. “Te revitaliza y eso me hace sentir bien”, declaró a Trome.

Sin embargo, evitó mencionar la identidad de su pareja y aparentemente sería un personaje que no estaría ligado al mundo de la televisión. “Es menor, pero tampoco está en el colegio. Tiene 36”, fue lo único que mencionó sobre su novia.

Ricardo Rondón revela que no usa Viagra, sino testosterona

En otra parte de la entrevista, Ricardo Rondón afirmó que, a sus 61 años, disfruta plenamente de su vida íntima junto a su pareja y descartó que actualmente consuma Viagra, pues señaló que no lo necesita. “No niego que la he tomado y, si tengo que volver a hacerlo, lo haré sin problemas”, mencionó.

El conductor también reveló cuál es, según él, el secreto para mantener un buen desempeño en la intimidad. “Uso testosterona, que activa tu líbido y eso genera mayor erección. Es maravilloso porque hace que tu sangre circule muy bien”, finalizó el conductor de TV.