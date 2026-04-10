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Espectáculos

Paco Bazán pierde los papeles con usuaria que tildó a Susana Alvarado de “su nieta”: “Sigue ahorrando para que algún día vengas”

Paco Bazán se cansó de las críticas que le hacen por la diferencia de edad con Susana Alvarado y le respondió a una usuaria, quien calificó la relación como “Romeo y su nieta”.


Durante una transmisión en vivo, Paco Bazán aclaró la diferencia de edad, afirmando que Susana Alvarado tiene casi 30 años y no es su nieta. Fotos: Instagram/Paco Bazán
Durante una transmisión en vivo, Paco Bazán aclaró la diferencia de edad, afirmando que Susana Alvarado tiene casi 30 años y no es su nieta. Fotos: Instagram/Paco Bazán | Fotos: Instagram/Paco Bazán

Lo que debería ser una etapa de felicidad y relajo, las vacaciones de Paco Bazán y Susana Alvarado, se ensombrecieron por los constantes cuestionamientos a la pareja. Ante las críticas, el exfutbolista no dudó en tomarse unos minutos para responder a una usuaria que calificó dicha relación como “Romeo y su nieta”.

En vez de ignorarla, Paco Bazán quiso exponer a una joven de nombre Romina. Además de defender su relación y señalar que Susana Alvarado está rozando las tres décadas de edad, el conductor de ATV presumió su viaje y dio a entender que a la usuaria no le alcanza para visitar Aruba, destino elegido para vacacionar con la cantante de Corazón Serrano.

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Paco Bazán defiende su relación con Susana Alvarado

Paco Bazán hizo una pausa a sus vacaciones para responder a una joven que llamó “nieta” a Susana Alvarado, debido a la diferencia de edad que hay entre ella y el conductor de 'El deportivo'; quien indicó que 15 años no es para tanto.

“Romina, Susana tiene 30 años casi. Tiene 28 y yo 45. ¿Qué nieta va a ser? Hubiera sido un precoz. Ya me tienen hasta acá (se toca la cabeza) con esos comentarios, sinceramente. Gente mediocre”, expresó Bazán durante una transmisión en sus redes sociales. 

PUEDES VER: Susana Alvarado se pronuncia sobre su relación con Paco Bazán pese a sus apretadas agendas: "Siempre intentamos estar juntos"

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Paco Bazán presume su viaje a Aruba

En otro momento de su live, Paco Bazán volvió a dirigirse a la joven y le presumió sus vacaciones en Aruba. “¡Oh, dios mío! Pero miren esto. ¿Cómo ponerse mal? Romina, sigue ahorrando para que algún día vengas”, mencionó. “Además, Romina, nunca te daría pero ni la hora (risas). Ahí estamos (presume su rostro), excelente…”, añadió.

Según Bazán, reaccionó así porque le tienen cansado con ese tipo de comentarios. “Es que me tienen podrido con esa piche broma. Ni siquiera broma, es una envidia total que ocurrió gracias al pata ese, a Edwin ese, que hizo la bromita de ‘Romeo y su nieta’. ¿Qué nieta va a ser? Son 15 años de diferencia. ¿Qué nieta va a ser? Payasos”, concluyó furioso.

El conductor de TV también presumió sus vacaciones en Aruba, sugiriendo que la crítica debería ahorrar para un viaje. Foto: Instagram/Paco Bazán

El conductor de TV también presumió sus vacaciones en Aruba, sugiriendo que la crítica debería ahorrar para un viaje. Foto: Instagram/Paco Bazán

“Que sea figura pública no quiere decir que se va a quedar callado”, “el abuelito ridículo dice 15 años de diferencia, tío resta 4 -28=17 años. Es tu nieta desadaptado, porque desde los 14 años uno puede procrear”, “Aallí si no te gusta que hablen de ti, huachafo, pero a ti si te gusta hablar de los demás.. cualquiera viaja Aruba con tarjeta de crédito”, “Si te dieras cuenta la broma que hizo a Ana Lucía, fue Susana que empezó diciéndole de esa manera y nunca se picaron” y “Gracias Romina ... despertaste al verdadero Bazán”; fueron algunos de los comentarios en TikTok.


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