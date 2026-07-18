Jorge Nieto no descarta compartir Mesa Directiva con Renovación Popular: "Hay una posibilidad de que ocurra"

orge Nieto no descarta compartir Mesa Directiva con Renovación Popular: "Hay una posibilidad de que ocurra" | Composición/LR

orge Nieto no descarta compartir Mesa Directiva con Renovación Popular: "Hay una posibilidad de que ocurra" | Composición/LR

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Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, indicó que existe la posibilidad de compartir una Mesa Directiva con Renovación Popular tras reunirse con Rafael López Aliaga. Según explicó, ambos líderes abordaron la opción de “componer alguna forma de arreglo” entre los partidos que no son parte de la actual gestión con el fin de tener "la capacidad efectiva de control sobre el gobierno" y "evitar derivas autoritarias como las que se han desarrollado en este Congreso [saliente]".

Durante una entrevista para RPP, Nieto señaló que la supervisión hacia el Ejecutivo es fundamental para fortalecer el equilibrio institucional y dar lugar a una vida política “más sana”.

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"Ha habido demasiado abuso en el Congreso que está concluyendo como para no decirle al país eso se acabó y vamos a ser vigilantes", dijo. Asimismo, añadió que "el país necesita una señal de que el Congreso en ambas cámaras puede ser un contralor efectivo, un vigilante efectivo del gobierno de la señora Fujimori".

Gestos para la reconciliación y el caso Castillo

Nieto también se refirió a la necesidad de implementar una política de gestos simbólicos para reducir la polarización. Sobre la situación del expresidente Pedro Castillo, el líder del Partido del Buen Gobierno aclaró que su propuesta busca una alternativa legal.

"Le he dicho que considere que dentro del marco de la ley y la constitución considere la posibilidad de que el señor Castillo enfrente sus juicios desde su casa", señaló.

La situación de Betssy Chávez

Respecto a la exministra Betssy Chávez, Nieto cuestionó la postura del Estado peruano sobre el tratado de asilo. Al ser consultado sobre si se le debería otorgar un salvoconducto para que pueda viajar a México, el dirigente señaló que está de acuerdo con dicha opción. “No hay razón para que no sea así".

Nieto también indicó que es necesaria la reconciliación con las víctimas de las protestas de 2022 y 2023. Nieto manifestó que su bancada impulsará acciones para que los delitos cometidos no queden impunes. "Nosotros, con la bancada del Partido del Buen Gobierno y en coordinación con otras, vamos a plantear el tema. Porque hay responsabilidad política".