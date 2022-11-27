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Shakira es una de las cantantes más reconocidas en la industria musical, a pesar de los años, la barranquillera se mantiene vigente y cada canción que saca la convierte en un hit. No obstante, durante mucho tiempo, la cantante colombiana también ha llamado la atención entre sus seguidores porque, cuando posaba junto a esas estrellas de la música, ella parecía ser mucho más pequeña que ellas. De hecho, este detalle resaltaba aun más cuando aparecía al lado de su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, quien mide 1,94 m y es conocido por ser un deportista de talla grande.

Para poner fin al misterio, la figura que se presentó en el show del Mundial 2026 publicó tiempo atrás en su cuenta de Instagram una divertida historia donde se animó a comentar cuál es su verdadera estatura. “¡Qué! ¡Por favor no se olviden que solo mido 1,60 m!”, expresó, adjuntando una instantánea donde se ve una gigantografía de una foto suya a lo largo de un edificio para la campaña que trabajó con la casa de moda británica Burberry.

La imagen se encuentra ubicada en la calle Sunset Boulevard en el Condado de Los Ángeles, California, donde actualmente residiría la artista colombiana, luego de su escandalosa ruptura con el exfutbolista del FC Barcelona.

Shakira se encuentra en Estados Unidos tras su escándalosa ruptura con Gerard Piqué. Foto: Instagram/Shakira

¿Cómo fue la despedida de Shakira y Gerard Piqué?

La revista estadounidense Look reveló detalles del último encuentro entre Shakira y Gerard Piqué por la custodia de sus hijos Sasha y Milán. Las negociaciones finales habrían durado alrededor de 12 horas, en este tiempo, el exfutbolista conversó con la cantante en privado y le dijo que no soportó la polémica por su separación, acto seguido, comenzó a sollozar.

“Piqué se derrumbó. A solas, con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió en llanto. Pique admitió no entender la intransigencia de la pop star latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más (...) Shakira terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo”, detalló el medio.

Shakira y Gerard Piqué habrían dejado atrás las diferencias en la custodia de sus hijos

Shakira revela detalles inéditos de lo que fue su relación con Gerard Piqué

La defensa legal de Shakira presentó ante un juzgado de Esplugues de Llobregat, un documento en el que argumenta por qué la cantante no fijó su residencia en España hasta el año 2015, fecha que coincide con el nacimiento de su segundo hijo. Esto ayudaría a aclarara su lío judicial por los seis presuntos delitos fiscales que había cometido entre 2012 y 2014.

Shakira necesita una persona para que cuide a sus hijos en Miami. Foto: composición LR/Jimmy Fallon Show/Revista Hola

En el texto precisa que Gerard Piqué y Shakira no tenían una relación estable. “No existía entre ambos un compromiso firme y solo podían verse aprovechando periodos vacacionales o desplazamientos fugaces, ya fuera en Barcelona o en otros lugares del mundo”.

Shakira harta de las autoridades españolas y los acusa de “utilizarla y violar su intimidad”

¡Fuertes declaraciones! Shakira se cansó del procedimiento que lleva la Hacienda española tras acusarla de evadir impuestos. La cantante considera que el ente recaudador viene montando un show mediático ante la opinión pública y la “utilizan” como un caso ejemplificador para que se declare culpable. Como se recuerda, la intérprete de “Te felicito” habría evadido más de 14 millones de euros entre el 2012 y 2014 al hacer creer que no vivía en España.

La cantante colombiana nuevamente en el ojo de la tormenta por denuncia fiscal en Barcelona. Foto: AFP

El bufete Molins de Barcelona aclara que el juicio ha vulnerado el derecho a la intimidad de su representada con el objetivo de acceder a información de carácter reservado. “Ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros (...), de los cuales 90 millones han sido abonados a la Hacienda Pública española”, expresan en un documento.

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Shakira se impone con el challenge de su último tema “Monotonía”

Shakira remeció nuevamente las redes con su tema “Monotonía”, pues recientemente acaba de lanzar el challenge de la canción para que sus miles de fans puedan interactuar en TikTok con ella.

Realizó una publicación donde muestra a sus seguidores en que consiste el juego. ¡Bachateros! El challenge es salir de cuadro y llegar a tiempo. Sino pregúntele a mi colega @trujibachata”, se lee en la descripción.

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Shakira preocupada por el frágil estado de salud de su padre

Nuevamente, William Mebarack, padre de Shakira, se encontraría mal de salud según el portal Semana. El pasado 24 de noviembre, su progenitor pasó la noche en un centro médico para que le realicen distintas pruebas, horas después, Shakira fue a recogerlo en un auto conducido por su hermano Tonino.

“Allí permaneció durante varias horas, en las que su hijo aprovechó para ir a recoger a Shakira a su casa para que acompañase a su padre en alguna de sus pruebas”, reportaron los medios al publicar fotos del carro.

Shakira consoló a su hijo Milan en partido de béisbol

Como se sabe, Shakira se mudará a Miami con sus hijos Milan y Sasha tras su separación con Gerard Piqué. Por ello, hace unos días, la cantante colombiana acudió a la final de un torneo de béisbol donde jugó uno de los dos menores.

En un momento, el pequeño Milan se puso triste al despedirse de sus amigos del equipo por la su próximo viaje para residir en EE. UU., es así que, la colombiana se acercó para abrazarlo y consolarlo.

Shakira fue captada llorando en público

Un testigo contó que vio a Shakira acompañada de dos amigos hablando angustiada por teléfono en inglés. Una hora después de su charla, colgó el teléfono y se puso a llorar desconsoladamente: “Era malo y tenía mala cara”, reveló en el programa “Sálvame”. El momento sucedió un día después de que Piqué acudiera con sus padres y su novia, Clara Chía, a un evento de Kosmos.

La fuente comentó que, justo después de colgar, comenzó a llorar. Foto: composición LR/Sálvame

Shakira fue captada acompañada de joven en España

En vista de los rumores que apuntaban que Shakira se había mudado a Miami junto a sus dos hijos, se supo que esta teorís estaba bastante alejada de la realidad, pues la cantante colombiana fue captada en Cantabria donde pasó unas cortas vacaciones realizando su deporte favorito: el surf.

Según mencionó el programa español “El gordo y la flaca”, la autora de “Monotonía” fue vista acompañada de un joven y hasta se especuló que podría tratarse de su nueva conquista.

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Shakira es captada en España junto a joven. Foto: Twitter

William Mebarak, padre de Shakira, regresó de nuevo al hospital

A tan solo dos semanas de recibir el alta médica, el padre de Shakira, William Mebarak, fue llevado nuevamente al Hospital Quirón-Teknon de Barcelona para realizarse unos exámenes.

Los medios de comunicación captaron a la cantante colombiana seria y pensativa mientras se dirigía al nosocomio donde se encontraba su padre, de 91 años.

William Mebarak se encuentra hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Foto: composición LR/Instagram

Músicos sorprenden a Shakira al cantarle “Te felicito” y “Rabiosa”

En uno de los pasesos que tuvo con sus herederos, un trío de jóvenes se acercó a la cantante colombiana para entonar sus hits musicales “Te felicito” y “Rabiosa”. El video fue compartido por la misma Shakira en sus plataformas sociales.

Shakira y sus hijos fueron a Miami a conocer su nueva casa

Medios internacionales revelaron que Shakira y sus hijos viajaron a Miami a fines de noviembre, pues querían ver a detalle cómo luce su nuevo hogar en Estados Unidos. Asimismo, los pequeños Sasha y Milan pudieron visitar el que será su próximo centro de estudios.

Aunque aún no se sabe la fecha exacta en la que se mudarán, ya es oficial que la cantante colombiana vivirá en dicha ciudad junto a sus retoños desde el 2023.

La cantante colombiana y el exfutbolista español anunciaron su separación hace cinco meses. Foto: difusión

¿Dónde celebraron Navidad Shakira y sus hijos?

Shakira y sus hijos pasaron una Navidad diferente a las anteriores debido a que Gerard Piqué no estuvo en la celebración. La cantante colombiana reveló que viajó a Dubái para festejar Noche buena en compañía de sus pequeños. “In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto, buscando la serenidad en esta Navidad”, escribió la artista.

Shakira pasó navidad en compañía de sus hijos. Foto: Instagram/ Shakira.

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Shakira se mudaría a Miami a inicios del 2023 tras acuerdo con Piqué

Como se sabe, Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo tras su separación. Uno de las premisas acordadas fue que la colombiana se mude a Miami juntos a sus hijos para iniciar una nueva vida. Sin embargo, una serie de complicaciones estaría dilatando el viaje de la artista.

Según los medios españoles, la intérprete de “Rabiosa” estaría partiendo a la tierra del Tío Sam entre el 7 y 9 de enero. Eso sí, la nacida en Barranquilla aguarda que la salud de su padre se estabilice para que pueda aguantar las horas de vuelo, de lo contrario la mudanza podría postergarse.

Shakira quiere mudarse a Miami junto a sus hijos tras separarse de Gerard Piqué. Foto: EFE

La vez que Piqué dedicó tierno mensaje a Shakira por su retorno a loa escenarios

Ahora ya se encuentran separados y solo cumplen con su labor de padres, pero, hace 5 años, Shakira y Piqué atravesaban sus problemas juntos y siempre se apoyaban en las decisiones que tomaban. En el 2017, Shakira tuvo complicaciones con su gira “El dorado world tour” y, en su regreso a los escenarios, la cantante posteó un video de su show musical, donde lo dio todo.

“ Te lo mereces tanto. Te amo ”, le escribió el exdefensa del Barcelona a su ahora expareja. “¡Yo también a ti! ¡Gracias por ayudarme a superar estos meses difíciles!”, fue la respuesta de Shakira.

Piqué le mandó mensaje a Shakira luego de volver a los escenarios. Foto: Instagram/ Shakira.

¿Qué propiedades se disputan Shakira y Gerard Piqué?

Shakira y Gerard Piqué vienen acelerando los procesos judiciales para la disputa legal de los inmuebles que compraron cuando fueron pareja. De acuerdo con el programa español “Mamarazzis”, tres serían las propiedades en contienda, siendo una de ellas la vivienda principal, donde hasta hace unos meses todos vivían en conjunto.

Sin embargo, esto no sería todo. Lo que llama la atención es que en una de las casas que se disputan, se encuentran alojados los progenitores de Gerard Piqué. Aún así, este inmueble también buscaría ser vendido por Shakira.

Así es la lujosa casa de Shakira y Piqué. Foto: okdiario

¿Quién le enseñó a mover las caderas a Shakira?

La cantante Shakira se caracteriza por bailar moviendo las caderas en sus shows. Sin embargo, dicha habilidad ha sido producto de las clases con la coreógrafa llamada Bozenka. En el 2009 estuvo por Lima y contó cómo trabajó con la colombiana.

“Yo le enseñé movimientos difíciles. Hay algunos que le salen y otros que no”, expresó la bailarina.

Bozenka, bailarina que enseñó a Shakira a mover las caderas. Foto: difusión

Shakira alzó su voz tras muerte de futbolista iraní

La cantante Shakira utilizó sus redes sociales minutos antes de la final de Qatar 2022 para levantar su voz de protesta por la ejecución del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, quien mostró su disconformidad por el régimen de Irán.

“ Hoy, en la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol en el corredor de la muerte solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres ”, escribió en Twitter.

Shakira contra el régimen iraní. Foto: captura/Twitter

¿Cómo se llevaban Shakira y la madre de Gerard Piqué?

Montserrat Benabéu es la madre del exfutbolista Gerard Piqué, quien está al pendiente de sus nietos tras la separación de su hijo con Shakira. Sin embargo, algunos se preguntarán cómo es que se llevaban la cantante colombiana y su suegra.

Durante los 12 años de pareja, la madre de la actual pareja de Clara Chia ha compartido momentos familiares junto a la barranquillera, a quien, según la prensa española, considera “ persona fascinante y mujer sencilla de grandes valores ”.

Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, al lado de Shakira. Foto: difusión/AS México

¿Por qué Shakira creó la fundación Pies Dscalzos?

Luego de su éxito en 1997, Shakira creo la organización Pies Descalzos para apoyar y mejorar la educación de su natal Colombia. El proyecto fue dirigido a quienes sufrieron violencia y a personas que sufrían de problemas de nutrición a lo largo de su niñez y adolescencia.

Shakira compartió su alegría tras su primer éxito en la industria musical. Foto: Pies Descalzos

“A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”, dijo.

¿Cuánto dinero estaría ganando Shakira por su nueva canción con alusión a Piqué?

Shakira sigue facturando con el lanzamiento de la “Music sessión #53″, la cual es una tiradera para su expareja Gerard Piqué que expone sus malos comportamientos con ella tras su mediática ruptura. Incluso, lanza un par de dardos a su actual pareja Clara Chía.

De acuerdo a información contrastada por el medio La Sexta, Bizarrap, quien produjo el más reciente éxito de la colombiana, estaría obtenido casi un millón de euros por el lanzamiento del sencillo.

Shakira sigue facturando por su canción con Bizarrap dedica a Gerard Piqué. Foto: composición LR/Fabrizio Oviedo/Bizarrap/Instagram/Shakira/Youtube

Shakira y Piqué se reencontraron tras el estreno de la “Music session #53″

Muchos pensarían que Shakira y Gerard Piqué estan muy lejos de ser amigos y que no querrían verse ni en pintura, pero lo cierto es que tienen dos hijos menores sobre los cuales tomar decisiones. Por ello, es primordial que se sigan frecuentando y así lo hizo el exfutbolista para ir a ver a sus herederos.

Medios internacionales indicaron que Piqué llegó a la casa en la que vivía hasta hace unos meses con Shakira para recoger a sus pequeños. Al ser abordado por los periodistas, él evadió en todo momento sus interrogantes.

Shakira y Bizarrap se presentaron en el show de Jimmy Fallon

El pasado 11 de marzo Shakira y Bizarrap interpretaron por primera vez en vivo el mundialmente famoso "Music session 53", la popular tiradera hacia Gerard Piqué. El esperado performance fue en el sintonizado programa del presentador Jimmy Fallon. Todo el público cantó con la intérprete colombiana cuando ella se les acercó.

Gerard Piqué y el primer percance en su primera visita a sus hijos tras mudanza con Shakira

El exfutbolista Gerard Piqué atraviesa por uno de los momentos más complicados de su vida personal. Pues, tras separarse de la cantante Shakira, ahora debe visitar a sus hijos, quienes recientemente se mudaron con su madre a Miami, 10 veces al mes. Sin embargo, todo indica que en esta oportunidad solo serían 5 días los que pasón con Sasha y Milan. En esa línea, los primeros cinco días de abril el español estuvo en compañía de sus hijos, en Barcelona, ahora, solo le faltaría completar los cinco días restantes en Estados Unidos.