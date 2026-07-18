HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez en su lugar

Ante la falta de normativa específica para este escenario, el JNE ha ordenado la creación de un proyecto de ley para regular la decisión de no asumir cargos electos antes de la instalación parlamentaria.

JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez
JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló la credencial de senador de Rafael López Aliaga para el periodo 2026-2031. En su lugar, el organismo convocó a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupaba el siguiente lugar en la lista de Renovación Popular, para que asuma el cargo.

Noticia en desarrollo…

Únete a nuestro canal de política y economía
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jorge Nieto no descarta compartir Mesa Directiva con Renovación Popular: "Hay una posibilidad de que ocurra"

Jorge Nieto no descarta compartir Mesa Directiva con Renovación Popular: "Hay una posibilidad de que ocurra"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga confirma conversaciones con líderes de otras bancadas: "He tenido reuniones con casi todos"

Rafael López Aliaga confirma conversaciones con líderes de otras bancadas: "He tenido reuniones con casi todos"

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CAL exige anular acreditación de Vicente Espinoza como presidente de la Junta de Decanos del gremio a nivel nacional

CAL exige anular acreditación de Vicente Espinoza como presidente de la Junta de Decanos del gremio a nivel nacional

LEER MÁS
Cae fiscal que habría colaborado con cabecilla de ‘Los Sanguinarios de La Pampa’

Cae fiscal que habría colaborado con cabecilla de ‘Los Sanguinarios de La Pampa’

LEER MÁS
Empresaria fujimorista presa por exportación ilegal de especies

Empresaria fujimorista presa por exportación ilegal de especies

LEER MÁS
Fiscal imputa a Gustavo Gorriti por cohecho tras haber archivado el caso

Fiscal imputa a Gustavo Gorriti por cohecho tras haber archivado el caso

LEER MÁS
Mindef se pronuncia tras decisión de Bomberos de no participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

Mindef se pronuncia tras decisión de Bomberos de no participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025