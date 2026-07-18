JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez en su lugar
Ante la falta de normativa específica para este escenario, el JNE ha ordenado la creación de un proyecto de ley para regular la decisión de no asumir cargos electos antes de la instalación parlamentaria.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló la credencial de senador de Rafael López Aliaga para el periodo 2026-2031. En su lugar, el organismo convocó a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupaba el siguiente lugar en la lista de Renovación Popular, para que asuma el cargo.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló la credencial de senador de Rafael López Aliaga para el periodo 2026-2031. En su lugar, el organismo convocó a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupaba el siguiente lugar en la lista de Renovación Popular, para que asuma el cargo.
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