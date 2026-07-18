JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez en su lugar

JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez | Difusión

JNE deja sin efecto credencial de senador de Rafael López Aliaga y convoca a Absalón Vásquez | Difusión

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló la credencial de senador de Rafael López Aliaga para el periodo 2026-2031. En su lugar, el organismo convocó a Absalón Vásquez Villanueva, quien ocupaba el siguiente lugar en la lista de Renovación Popular, para que asuma el cargo.



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