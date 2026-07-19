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Magaly Medina revela fuertes mensajes de Sheyla Rojas tras anunciar su ruptura con 'Sir Wiston': "Cuando dejas de tocarla..."

Sheyla Rojas reflexionó sobre los problemas de intimidad en una pareja. Para Magaly Medina, sus mensajes no pasaron desapercibidos luego de terminar con 'Sir Winston' después de cinco años.

Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación con 'Sir Winston' en julio de 2026.
Sheyla Rojas confirmó el fin de su relación con 'Sir Winston' en julio de 2026. | Foto: composición LR/Instagram/ATV
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La confirmación de Sheyla Rojas sobre el fin de su relación con el empresario mexicano conocido como ‘Sir Winston’ generó gran sorpresa en la farándula nacional. Poco después de ese anuncio, Magaly Medina reveló en su programa una serie de mensajes que la exparticipante de ‘Esto es Guerra’ había compartido en redes sociales antes de oficializar la ruptura tras cinco años de romance.

La periodista destacó que las frases publicadas por la influencer dejaban entrever el motivo que habría desgastado la relación. Los textos, cargados de insinuaciones sobre la intimidad, fueron interpretados como señales de un malestar previo.

PUEDES VER: Magaly Medina expone el humilde estilo de vida de Sheyla Rojas tras romper con Sir Winston y dejar atrás los lujos: “Ya no está el proveedor”

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Magaly Medina revela sugerentes mensajes de Sheyla Rojas

Antes de confirmar públicamente el fin de su relación con ‘Sir Winston’, Sheyla Rojas compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones que llamaron la atención por su tono sugerente. En uno de los videos se escucha: “Cuando dejas de tocarla, su cuerpo deja de sentirse elegido. Cuando su cuerpo se siente rechazado, su corazón empieza a cerrarse”.

Magaly Medina expone mensajes de Sheyla Rojas. Foto: captura ATV

Magaly Medina expone mensajes de Sheyla Rojas. Foto: captura ATV

En otro mensaje, la modelo profundizó sobre el mismo tema: “Si tu pareja puede durar meses sin tener intimidad contigo, no te ama, porque el que ama te desea, y si ni siquiera te desea, debes entender que la relación cumple ciclos”. Estas reflexiones, difundidas antes de anunciar la ruptura, fueron vistas como señales de un desgaste emocional que ya se venía gestando.

Al presentar estos textos en su programa, la popular ‘Urraca’ resaltó el trasfondo de las frases y lo vinculó directamente con la intimidad en la relación. “Esto es bastante significativo. Creo que es muy fuerte y en el anterior habla de falta de intimidad en la pareja”, comentó la periodista de espectáculos, dejando entrever que ese podría haber sido uno de los factores que precipitaron el final del romance.

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