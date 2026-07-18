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Leslie Shaw no se guardó nada. En una reciente entrevista para 'Magaly TV, la firme', la cantante aseguró que Mario Hart no solo la engañó con Olinda Castañeda en 2016, sino también con Korina Rivadeneira, modelo venezolana con quien posteriormente el piloto se casó y tuvo dos hijos.

Fiel a su estilo, la intérprete de 'Hay niveles' no dudó en lanzarle un dardo a Korina, aludiendo a su forma de ser. Sus declaraciones llegaron en medio de su comentada entrevista en el podcast 'Chimi Churri', donde reafirmó su postura sobre las supuestas infidelidades de su expareja.

Leslie Shaw arremete contra Korina Rivadeneira y destapa infidelidad de Mario Hart

En la entrevista para el espacio de Magaly Medina, Leslie Shaw fue fulminante con Korina Rivadeneira al hablar sobre el engaño de Mario Hart. "Yo estaba cantando y ellos estaban chancando por ahí. Korina es de las chicas que se hacen las cojud****, las que no hacen nada. 'Ay, sí. Qué linda soy'. Y que, no sé", manifestó.

La cantante afirmó que, en aquel tiempo, su vínculo con el piloto ya atravesaba una crisis debido a la infidelidad de él con Olinda Castañeda en Trujillo, episodio que ella decidió perdonar, aunque no lo confirmaban públicamente. Un mes después, sin embargo, salió a la luz el ampay de Hart con la modelo venezolana en una discoteca. "Ya estaba todo raro en ese momento de la relación, pero yo era una niña en ese entonces y estaba súper ilusionada. Estaba enamorada. Confié en él, lo perdoné. Ya de ahí me enteré que él ya estaba con Korina", declaró.

De acuerdo con la novia de 'El Prefe', el incidente ocurrió mientras ella se presentaba en una obra de teatro donde tenía un rol protagónico. El día del estreno del proyecto, contó, el piloto no se presentó a apoyarla, pero sí lo hizo toda su familia. Posteriormente, fueron expuestas sus imágenes con la hoy madre de sus hijos. "Creo que fue lo del estreno de la obra, que fue su familia. Él me mandó rosas. Su papá, su madrastra, fueron a verme. Yo los invité, me llevaba bien con ellos, con su papá, con su madrastra, con su mamá, con su hermana. De ahí el lunes salió el ampay de él con ella en una discoteca", agregó.

Mario y Korina, al ser consultados sobre el destape, negaron en aquel tiempo cualquier romance. No obstante, la venezolana no descartó completamente que pudiera tener un vínculo con el peruano. "Han malinterpretado las imágenes, de verdad, porque mi cabello estaba tapando mi cara. Si lo hacen… como por fregar. Si sucede, sucede. Cosas mías, cosas que pasan y punto", manifestó.

A pesar de toda esa situación, Leslie admitió que ese engaño le ayudó a abrir los ojos y desencantarse finalmente de Hart tras perdonarlo por su infidelidad con Olinda Castañeda. La 'Barbie de la Cumbia' también fue muy crítica con su versión del pasado y explicó cómo el exchico reality logró convencerla de reconciliarse tras serle infiel con Castañeda. "Claro. En verdad, yo tonta de darle una oportunidad. Chibola estúp*** porque, habiendo tantos hombres, no sé qué me pasó ahí. Yo creí en él. Me metió un florazo… que lo habían pepeado, que lo habían drogado, que no se acordaba nada. Un floro me metió, y yo: 'Ay, probrecito'. Mongaza", sentenció.