La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el 19 de julio. El espectáculo incluirá artistas como Madonna, Justin Bieber y Shakira. Foto: Composición LR/Chatgpt

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La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrentará a Argentina y España este domingo 19 de julio, no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también ofrecerá un espectáculo musical de primer nivel. El esperado show de medio tiempo contará con la participación de artistas internacionales como Madonna, Justin Bieber, BTS, Coldplay y Shakira, quien incluirá en su show a los niños virales de Guetto Kids, de Uganda.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, la final incluirá un show de medio tiempo con la participación de reconocidas estrellas de la música internacional, quienes protagonizarán una presentación especial. La cobertura comenzará a las 11.00 a. m. del domingo 19 de julio desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey, recinto con capacidad para más de 82.000 espectadores.

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¿Cómo será el Halftime Show del Mundial 2026?

Shakira liderará el cartel artístico. La cantante colombiana interpretará, junto al nigeriano Burna Boy, la canción oficial del torneo, 'Dai Dai', en una puesta en escena que reunirá a bailarines de distintas partes del mundo, entre ellos los niños de la organización ugandesa Triplets Ghetto Kids, además de otros talentos seleccionados mediante una convocatoria realizada en las redes sociales de la intérprete de 'Waka Waka'.

Otra de las grandes protagonistas será Madonna, quien llegará al escenario tras el lanzamiento de 'Confessions II', su decimoquinto álbum de estudio. El disco ha marcado su regreso a la escena musical y ha sido bien recibido por la crítica, consolidando nuevamente a la artista estadounidense entre las principales figuras de la industria.

El espectáculo también contará con la presencia del grupo surcoreano BTS, que acumula más de 35.000 millones de reproducciones en Spotify; el cantante canadiense Justin Bieber; el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, al frente de la Filarmónica de Nueva York; el Coro PS 22 y la banda británica Coldplay. La presentación, de aproximadamente 11 minutos, estará bajo la dirección de Chris Martin, vocalista del grupo.

Además de ofrecer un show de talla mundial, el evento tendrá un propósito solidario: recaudar fondos para impulsar la educación y ampliar las oportunidades de acceso al fútbol para niños de diferentes países. Durante el desarrollo del torneo, esta iniciativa ya ha superado los US$50 millones en donaciones.

¿Dónde ver el Halftime Show del Mundial 2026?

DSPORTS emitirá en directo la previa, la gran final y el histórico espectáculo de medio tiempo, en una jornada que combinará fútbol, música, entretenimiento y cultura para millones de aficionados alrededor del mundo. Los clientes de la empresa de telecomunicaciones ZAAZ podrán seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming DGO y la señal de DSPORTS.

¿Cómo ver el show de medio tiempo con ZAAZ?

ZAAZ, la compañía de internet y telecomunicaciones del holding regional Waiken ILW, ofrece dúos de servicio que suman conexión 100% fibra óptica con velocidades desde 500 Mbps hasta 1000 Mbps, con un beneficio de introducción de hasta 20% de descuento y la posibilidad de duplicar megas por 12 meses, y acceso a los planes de entretenimiento digital DGO Fútbol y DGO Full con los que el cliente disfrutará de la clausura de la Copa Mundial de FIFA 2026.

Los interesados en suscribirse deberán acceder a la web oficial de ZAAZ, donde encontrarán las distintas opciones de planes y que, además, permiten acceder al amplio catálogo de contenido de Amazon Prime, sin costo adicional.



