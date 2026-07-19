¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Este domingo 19 de julio de 2026, Argentina se enfrenta a España en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. | Foto: 433

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El domingo 19 de julio del 2026 se disputará la gran final del Mundial 2026, el partido que definirá al nuevo campeón del planeta. La selección de Argentina buscará defender el título conseguido en Catar 2022, mientras España intentará coronarse nuevamente en la máxima cita del fútbol. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de señales como DSports y por plataformas de streaming como DGO y Paramount+, según la disponibilidad en cada país.

Tras varias semanas de intensa competencia, el Mundial llega a su desenlace con un duelo entre dos de las selecciones más destacadas del torneo. La Albiceleste alcanzó la final luego de superar a Inglaterra en semifinales, mientras que la Roja selló su clasificación tras vencer a Francia. Ahora, ambos combinados se enfrentarán en un partido decisivo que definirá al campeón del Mundial 2026 y pondrá fin a una edición llena de emociones.

Partidos del Mundial 2026 HOY

Argentina vs España

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV/ DSports / Paramount+

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos)



