La reciente edición de 'La granja VIP Perú' dejó a los televidentes y participantes sorprendidos luego de que Shirley Arica y Pablo Heredia protagonizaran un inesperado beso en plena noche de talentos. El momento se dio tras una presentación de baile que evidenció la química entre ambos, lo que terminó desatando reacciones dentro del reality.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el beso, sino la confesión de la chica reality, quien sorprendió al revelar que este acercamiento no era nuevo. “Ya nos hemos besado antes. Hace años, antes de entrar a la granja”, afirmó la popular ‘Chica realidad’, dejando entrever que existe una historia previa con el actor argentino.

Shirley Arica confiesa beso en el pasado con Pablo Heredia tras romántico momento

Durante la dinámica de la noche de talentos, los participantes mostraron distintas habilidades artísticas, pero fueron Shirley Arica y Pablo Heredia quienes captaron toda la atención. Ambos salieron a la pista para bailar al ritmo de 'El general', demostrando complicidad y cercanía frente a sus compañeros.

Al finalizar la presentación, sellaron su performance con un beso que sorprendió a todos en el reality. Los participantes no ocultaron su asombro ante la escena protagonizada por la chica reality y el actor. Tras lo ocurrido, la conductora Ethel Pozo consultó al protagonista de 'Ven, baila, quinceañera' sobre su impresión, a lo que respondió: “Hermoso, una locura, una suavidad en sus labios, al bailar”.

Por su parte, la influencer fue más allá y reveló que no era la primera vez que se besaban, asegurando que ya había ocurrido años atrás, antes de ingresar al programa. Además, la exproductora de televisión, Pati Lorena, dio más detalles sobre este episodio del pasado, indicando que el beso previo ocurrió en una fiesta durante la pandemia. Según contó, el argentino se ofreció a acompañar a la creadora de contenido y, en ese contexto, se acercó, la tomó de la cintura y la besó.

¿Cómo votar para salvar a Shirley Arica tras ser nominada en 'La granja VIP'?

El reality 'La granja VIP Perú' continúa con su competencia y este viernes 10 de abril Shirley Arica, quien fue la nominada de la semana, tendrá la oportunidad de superar el reto de salvación. De lograrlo, podrá permanecer en el programa por una semana más. Este beneficio le permitirá salvar a otro participante en riesgo y, a su vez, nominar a alguien que no estaba en la placa.

En ese contexto, el público juega un rol clave, ya que puede apoyar a sus favoritos mediante el sistema de votación oficial. El voto es gratuito y se realiza a través de la plataforma oficial del programa en la web de Panamericana TV. Los usuarios pueden emitir hasta 10 votos diarios, distribuyéndolos entre distintos participantes o concentrándolos en uno solo.

Para participar, se debe ingresar al portal de votación, registrarse con datos personales como nombre, correo electrónico, número de celular y fecha de nacimiento. Luego, se elige al participante que se desea salvar, se confirma la selección y se puede repetir el proceso hasta completar el límite diario permitido.