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Christian Domínguez se convirtió nuevamente en protagonista del espectáculo tras responder a las críticas de Melanie Martínez sobre su próximo enlace con Karla Tarazona. El líder de la Gran Orquesta Internacional fue entrevistado por el programa 'América hoy' y envió un mensaje directo para aclarar su postura frente a los cuestionamientos públicos sobre su vida sentimental.

En sus declaraciones, el cantante subrayó que no se deja afectar por las opiniones negativas y que algunas personas buscan generar morbo alrededor de su relación. Además, afirmó que prefiere mantenerse al margen de los comentarios dañinos y continuar con sus proyectos personales y profesionales, sin interferencias externas.

La fuerte respuesta de Christian Domínguez a Melanie Martínez

Christian Domínguez fue enfático al referirse a quienes critican su matrimonio con Karla Tarazona, como es el caso de su expareja Melanie Martínez.

“Aquí lo que se busca es decir algo malo y listo, buscar el morbo, el escarnio, deseando lo peor que te puede suceder”, declaró el también actor. Añadió que sus detractores son “gente envidiosa, infelices, pero ¿qué se hace? Nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño”.

El artista explicó que inicialmente pensó en responder, pero al revisar las reacciones en redes sociales y programas de espectáculos decidió no alimentar la polémica.

“Pensaba responder, pero al mirar los comentarios de las personas por sus lúdicas declaraciones, ya no es necesario. Creo que hay personas que les gusta arruinarse solitas o hacerse haraquiri. Entonces, yo seguiré produciendo y avanzando feliz”, agregó Christian Domínguez y reafirmó su decisión de centrarse en su felicidad y en la planificación de su boda.

¿Qué dijo Melanie Martínez sobre Christian Domínguez?

Las declaraciones de Melanie Martínez fueron el detonante de la reacción de Christian Domínguez. La exesposa del cantante puso en duda la estabilidad de su relación con Karla Tarazona y recordó sus vínculos anteriores.

“Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. Ahí saca los videos para que te des cuenta. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio”, expresó.

Martínez también se refirió a la formalidad de los matrimonios pasados del cantante: “Con ninguna se pudo casar, bueno, porque estaba casado con Tania, pues no, incluso conmigo se casó religioso, civil, pero válido, el civil no fue. Ahora que ya por fin se divorció, obviamente ya no tiene excusa”.

“Reina, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, añadió, lo que habría causado gran molestia en el cantante de cumbia, ya que no es la primera vez que se refiere a su actual romance con Karla Tarazona.