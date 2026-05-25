HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Debate técnico: ¿ganó Fuerza Popular o Juntos por el Perú? Mesías Guevara en vivo | Fuerte y Claro

Espectáculos

Christian Domínguez responde fuerte a Melanie Martínez tras duras críticas por su boda con Karla Tarazona: "Gente envidiosa e infeliz"

Christian Domínguez se pronuncia sobre los comentarios de Melanie Martínez, en defensa de su relación con Karla Tarazona y calificando de “envidiosa” a quien cuestiona su próximo matrimonio.

Christian Domínguez enfrentado nuevamente con Melanie Martínez. Foto: Composición LR/YouTube
Christian Domínguez enfrentado nuevamente con Melanie Martínez. Foto: Composición LR/YouTube
Escuchar
Resumen
Compartir

Christian Domínguez se convirtió nuevamente en protagonista del espectáculo tras responder a las críticas de Melanie Martínez sobre su próximo enlace con Karla Tarazona. El líder de la Gran Orquesta Internacional fue entrevistado por el programa 'América hoy' y envió un mensaje directo para aclarar su postura frente a los cuestionamientos públicos sobre su vida sentimental.

En sus declaraciones, el cantante subrayó que no se deja afectar por las opiniones negativas y que algunas personas buscan generar morbo alrededor de su relación. Además, afirmó que prefiere mantenerse al margen de los comentarios dañinos y continuar con sus proyectos personales y profesionales, sin interferencias externas.

PUEDES VER: Exesposa de Christian Domínguez está dispuesta a regresar con él a puertas de su boda con Karla Tarazona: "Estoy soltera"

lr.pe

La fuerte respuesta de Christian Domínguez a Melanie Martínez

Christian Domínguez fue enfático al referirse a quienes critican su matrimonio con Karla Tarazona, como es el caso de su expareja Melanie Martínez.

“Aquí lo que se busca es decir algo malo y listo, buscar el morbo, el escarnio, deseando lo peor que te puede suceder”, declaró el también actor. Añadió que sus detractores son “gente envidiosa, infelices, pero ¿qué se hace? Nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño”.

El artista explicó que inicialmente pensó en responder, pero al revisar las reacciones en redes sociales y programas de espectáculos decidió no alimentar la polémica.

“Pensaba responder, pero al mirar los comentarios de las personas por sus lúdicas declaraciones, ya no es necesario. Creo que hay personas que les gusta arruinarse solitas o hacerse haraquiri. Entonces, yo seguiré produciendo y avanzando feliz”, agregó Christian Domínguez y reafirmó su decisión de centrarse en su felicidad y en la planificación de su boda.

PUEDES VER: Primera esposa de Christian Domínguez reaparece y admite sus sentimientos hacia él antes de su boda con Karla Tarazona: “Con mi cabeza tan tonta de niña lo dejé ir”

lr.pe

¿Qué dijo Melanie Martínez sobre Christian Domínguez?

Las declaraciones de Melanie Martínez fueron el detonante de la reacción de Christian Domínguez. La exesposa del cantante puso en duda la estabilidad de su relación con Karla Tarazona y recordó sus vínculos anteriores.

“Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. Ahí saca los videos para que te des cuenta. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio”, expresó.

Martínez también se refirió a la formalidad de los matrimonios pasados del cantante: “Con ninguna se pudo casar, bueno, porque estaba casado con Tania, pues no, incluso conmigo se casó religioso, civil, pero válido, el civil no fue. Ahora que ya por fin se divorció, obviamente ya no tiene excusa”.

“Reina, gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, añadió, lo que habría causado gran molestia en el cantante de cumbia, ya que no es la primera vez que se refiere a su actual romance con Karla Tarazona.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Exesposa de Christian Domínguez está dispuesta a regresar con él a puertas de su boda con Karla Tarazona: "Estoy soltera"

Exesposa de Christian Domínguez está dispuesta a regresar con él a puertas de su boda con Karla Tarazona: "Estoy soltera"

LEER MÁS
Primera esposa de Christian Domínguez reaparece y admite sus sentimientos hacia él antes de su boda con Karla Tarazona: “Con mi cabeza tan tonta de niña lo dejé ir”

Primera esposa de Christian Domínguez reaparece y admite sus sentimientos hacia él antes de su boda con Karla Tarazona: “Con mi cabeza tan tonta de niña lo dejé ir”

LEER MÁS
Jenko del Río acusa a Christian Domínguez de querer sobrepasarse con Paloma Fiuza cuando trabajaban juntos en ‘Combate’: “Él entró a su cuarto”

Jenko del Río acusa a Christian Domínguez de querer sobrepasarse con Paloma Fiuza cuando trabajaban juntos en ‘Combate’: “Él entró a su cuarto”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estrella de 'Esto es guerra' anuncia el fin de su romance de 2 años con modelo extranjera en medio de su peor momento: "Cerramos un ciclo"

Estrella de 'Esto es guerra' anuncia el fin de su romance de 2 años con modelo extranjera en medio de su peor momento: "Cerramos un ciclo"

LEER MÁS
Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

Koky Belaúnde no calla más y responde abiertamente sobre su orientación sexual tras contar que tiene esposa e hijas: "No los puedo engañar"

LEER MÁS
Diego Chávarri manda duro mensaje a su novia Thalía Bentin tras enterarse que no consiguió su perdón: “Si no vas a sumar, no restes”

Diego Chávarri manda duro mensaje a su novia Thalía Bentin tras enterarse que no consiguió su perdón: “Si no vas a sumar, no restes”

LEER MÁS
¿Qué pasó con Maricielo Torres, la exmilitar del Ejército peruano luego de su paso por la TV?

¿Qué pasó con Maricielo Torres, la exmilitar del Ejército peruano luego de su paso por la TV?

LEER MÁS
Zully presenta oficialmente a ‘Cañita’ como su pareja y tiktoker confiesa: "Llevamos dos meses de relación"

Zully presenta oficialmente a ‘Cañita’ como su pareja y tiktoker confiesa: "Llevamos dos meses de relación"

LEER MÁS
Exesposa de Christian Domínguez está dispuesta a regresar con él a puertas de su boda con Karla Tarazona: "Estoy soltera"

Exesposa de Christian Domínguez está dispuesta a regresar con él a puertas de su boda con Karla Tarazona: "Estoy soltera"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025