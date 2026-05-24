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La periodista de Latina Televisión, Lorena Álvarez, volvió a demostrar públicamente su amor por Alianza Lima tras la obtención del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La comunicadora estuvo presente en Matute el último sábado 23 de mayo para presenciar la contundente victoria blanquiazul por 3-0 sobre Los Chankas CYC, resultado que le permitió al cuadro íntimo quedarse con el primer certamen de la temporada.

Luego de los festejos por el título, la figura televisiva compartió su emoción en una entrevista y destacó el trabajo del técnico Pablo Guede, a quien consideró clave para levantar al equipo tras el complicado inicio de año. Sin embargo, también aprovechó el momento para enviar un mensaje a Universitario de Deportes, al agradecerle irónicamente por dejar ir a Jairo Vélez, hoy convertido en una de las grandes figuras del cuadro victoriano.