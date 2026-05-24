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EE. UU. descubre reservas estratégicas de litio en los Montes Apalaches suficiente para 500 mil millones de celulares

Este hallazgo, respaldado por el USGS, permitiría reducir la dependencia de importaciones de litio, vital para baterías de teléfonos, computadoras y vehículos eléctricos, fortaleciendo la seguridad energética del país.

Estados Unidos ha descubierto reservas de litio en los Montes Apalaches lo que podría transformar su futuro energético y tecnológico.
Estados Unidos ha descubierto reservas de litio en los Montes Apalaches lo que podría transformar su futuro energético y tecnológico. | Foto: National Geographic
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Estados Unidos acaba de protagonizar uno de los hallazgos geológicos más relevantes de los últimos años. Un grupo de investigadores identificó enormes reservas de litio en los Montes Apalaches, una formación montañosa que atraviesa buena parte del este del país y que ahora podría convertirse en una pieza clave para el futuro energético y tecnológico norteamericano.

El descubrimiento, respaldado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), estima la presencia de alrededor de 2,5 millones de toneladas de litio, un recurso esencial para la producción de baterías recargables, teléfonos móviles, computadoras portátiles y vehículos eléctricos. Por su magnitud, el hallazgo podría reducir la dependencia estadounidense de importaciones procedentes de otros mercados estratégicos y reconfigurar el mapa global del llamado 'oro blanco'.

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¿Cuánto litio encontraron en los Montes Apalaches y por qué cambia el panorama energético de EE. UU.?

De acuerdo con el informe científico publicado en Natural Resources Research, la cantidad detectada en los Apalaches sería suficiente para fabricar cerca de 500 mil millones de teléfonos celulares, unos 180 mil millones de computadoras portátiles o aproximadamente 130 millones de vehículos eléctricos.

Los investigadores señalan, además, que estas reservas podrían cubrir durante 328 años el volumen actual de importaciones de litio de Estados Unidos. En un contexto de creciente demanda global impulsada por la transición energética, el almacenamiento eléctrico y la expansión tecnológica, disponer de una fuente doméstica de esta escala podría fortalecer la seguridad energética del país y darle mayor autonomía frente a productores internacionales como China, Argentina y Chile.

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¿Dónde están ubicados los depósitos y qué impacto ambiental podría generar su explotación?

El estudio localizó el litio dentro de pegmatitas, rocas ígneas de grano grueso distribuidas desde Alabama hasta Maine. En los Apalaches del norte se estiman cerca de 990 mil toneladas, especialmente concentradas en Maine y Nueva Hampshire, donde también se detectaron elevados niveles de espodumeno, uno de los minerales más utilizados para la extracción de litio mediante métodos industriales ya conocidos.

En la zona sur, los análisis identificaron otras 1,57 millones de toneladas repartidas entre Maryland, Virginia, las Carolinas, Georgia, Tennessee y Alabama. Sin embargo, pese al enorme potencial económico, especialistas advirtieron sobre los desafíos ambientales que implicaría su explotación.

La minería de roca dura requiere excavaciones a gran escala, uso intensivo de maquinaria pesada y procesos químicos que podrían alterar ecosistemas, contaminar fuentes de agua y elevar las emisiones contaminantes en una región de alto valor natural.

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