Pamela López y Melissa Klug volvieron a acaparar la atención en 'La Granja VIP', luego de protagonizar un inesperado momento durante una competencia artística dentro del reality. Ambas participantes, conocidas por sus constantes roces en la convivencia, fueron sorprendidas con un reto que las obligó a compartir escenario frente a sus compañeros.

El desafío consistía en interpretar el popular tema “Cosas del amor”, canción de Ana Gabriel y Vikki Carr, en una competencia de lipsync. Aunque al inicio ambas evidenciaron cierta incomodidad por la dinámica, finalmente aceptaron el reto y se prepararon para ofrecer una presentación que terminaría generando risas y comentarios dentro del programa.

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El reto de actuación de Melissa y Pamela termina con jalones de pelucas

Durante la presentación, las participantes lograron captar la atención de sus compañeros con una actuación cargada de dramatismo y momentos divertidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el cierre de su número, cuando ambas culminaron su show con jalones de pelucas como parte de la interpretación escénica.

La escena generó tal reacción entre los conductores y los demás concursantes que les pidieron repetir el final una vez más, lo que desató carcajadas y aplausos dentro de la granja. Lejos de tratarse de un enfrentamiento real, el momento fue entendido como parte del espectáculo y del tono humorístico del reto, causando risas entre la 'Blanca de Chucuito' y la popular 'Kittypam'.

Melissa Klug y Pamela López interpretaron el tema 'Cosas del amor' en 'La Granja VIP'

Previo a la presentación, las cámaras del reality registraron los ensayos de Melissa Klug y Pamela López, quienes tuvieron que coordinar su participación para cumplir con la dinámica. Durante los preparativos, se les vio practicando sus movimientos y afinando detalles de la puesta en escena.

La chalaca asumió el papel de Ana Gabriel, luciendo una caracterización que incluía un vestuario blanco y una peluca negra acorde al estilo de la cantante mexicana. Por su parte, Pamela López interpretó a Vikki Carr, también caracterizada con peluca rubia y un atuendo rojo, lo que permitió recrear el recordado dúo musical.