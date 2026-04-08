¡Alzan la bandera de la paz! Luego de protagonizar una fuerte pelea que los llevó a ser nominados en 'La Granja VIP Perú' como castigo, Paul Michael, Samahara Lobatón y Shirley Arica sellan su reconciliación. La iniciativa la tomó el novio de Pamela López, quien se acercó a la hija de Melissa Klug para pedir perdón y reconocer que sus acciones no fueron correctas.

Tras disculparse, el cantante de cumbia no solo abrazó a la influencer, sino también a la 'Chica Realidad' y a Pablo Heredia. Aunque no participó en la gresca, el actor argentino se vio profundamente afectado en medio de esa situación, lo que provocó que rompiera en llanto.

Paul Michael reconoce sus errores ante Samahara Lobatón

Todo ocurrió mientras Paul Michael trapeaba en 'La Granja VIP Perú', cuando Lobatón le dijo que ella se encargaría de baldear con Pati Lorena. Fue ahí cuando el cumbiambero se dirigió hacia la expareja de Youna, manifestando: “Samahara, buenas tardes. Como hablé con Shirley también, voy a comenzar aceptando mis errores”.

En esa línea, el novio de Pamela aceptó su conducta inapropiada hacia ellas y afirmó que estaba mostrando su peor lado. “Sé que he sido un patán con todas ustedes, sé que no he sido caballero (…). Ahorita quiero sentir paz, tranquilidad. No me gusta esto que está pasando. Sobrepasé los límites, la lastimé (a Shirley) sin saber sus traumas, como me ha comentado. Me siento avergonzado. No soy la persona que vengo siendo aquí. Estoy sacando mi peor versión. Todo lo feo lo estoy sacando acá innecesariamente”, agregó.

“Por mi abuelito en el cielo”: Paul Michael pide perdón a Samahara Lobatón

Más adelante, Paul Michael expresó sus disculpas, incluso mencionando a su fallecido abuelo para que Samahara dimensione su sinceridad. “Acepto mi error, de corazón lo estoy diciendo porque ya no quiero que nos sigamos peleando. Sé que puedes ser chévere y todo, también tienes tu lado. Yo te perdono, a ella (Shirley) y a todos, por cualquier cosa que haya pasado. Por mi abuelito en el cielo, que es la persona que más amo”, declaró.

Asimismo, le pidió perdón a Melissa Klug, antes de aclarar que esa era su postura y que esperaba que también se solucionaran los conflictos con López. “Te pido disculpas a ti y también a tu mamá, porque a pesar de todo es tu mamá y siempre sacará cara por ti. Igual me gustaría que Pamela lo converse, pero no depende de mí. Ahora estoy hablando por mí y deseo dar ese paso porque así me siento más tranquilo”, sentenció.

Samahara Lobatón también reconoce sus errores

Tras escuchar a Paul Michael, Samahara aceptó su orgullo y reconoció los límites cruzados. “Soy súper orgullosa y para pedirle disculpas a alguien siento que hemos cruzado los límites del respeto, parámetros que no se debieron de cruzar. Cuando Pablo me dice ‘piensa dos minutos antes de decir (groserías)’, lo estoy haciendo. Ese día de mi boca no salieron (groserías). Esto es un reality, un juego. Todos tenemos que pasarlo, pero ya se está pasando el límite del respeto. Pati es una señora de edad. Creo que a nadie le gustaría que la traten como la estamos tratando”, manifestó.

En ese contexto, la hija de Klug reafirmó su mea culpa, mostrándose dispuesta a olvidar todo mientras no se repitan esas situaciones. “Si sientes que he dicho algo que te ha faltado el respeto, que hirió tus sentimientos, porque yo no sé qué traumas cargas, también te ofrezco disculpas. Soy súper fácil de hacer ‘borrón y cuenta nueva’, mientras no se vuelva a cruzar el límite del respeto”, agregó. Finalmente, admitió que todo el trabajo que estaba realizando con psicólogos y ayuda espiritual para curar sus heridas internas estaba retrocediendo, pues había perdido el autocontrol en el reality de Panamericana TV.