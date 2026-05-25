Diego Chávarri fue vinculado con Gabriela Herrera a pesar de su romance con Thalia Bentin, quien, aunque le otorgó otra oportunidad, nunca lo perdonó completamente. | Fotos: captura/Youtube

Diego Chávarri fue vinculado con Gabriela Herrera a pesar de su romance con Thalia Bentin, quien, aunque le otorgó otra oportunidad, nunca lo perdonó completamente. | Fotos: captura/Youtube

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El último viernes 22 de mayo, Diego Chávarri recibió la visita de su ahijada y de su hermana, quien le habría compartido información sobre lo que sucede fuera de 'La granja VIP Perú'. Según trascendió, al exfutbolista le contaron que su novia, Thalia Bentin, ya terminó la relación y tampoco quiere hacerse cargo del negocio de gorras que tiene. Ante esa situación, el ex de Melissa Klug retiró de su sombrero el símbolo que le recordaba su historia de amor con la joven.

“El sombrero de Diego Chavarri ya no lleva el 1 + 1 = 11. Y aparentemente, todo esto luego de que la hermana de Chavarri ingresara ayer (viernes 22), no sabemos qué habrán hablado, pero parece que Diego salió con otro chip. Después de la visita, él cambió bastante”, comentaron Ric La Torre y Luciana Roy, conductores del streaming de 'La granja VIP'.

Diego Chávarri manda indirecta a su novia

En una reciente conversación entre Diego Chávarri y Renato Rossini Jr., el exfutbolista expresó su malestar por algunas acciones de Thalia Bentin, como no querer hacerse cargo de los negocios que el ‘Diablito’ le habría encargado.

“De verdad que ya hay cosas que me pasan de vuelta. Papi, si no quieren estar conmigo, no estés conmigo y punto. Tengo mis cosas afuera, mis negocios no me los quieres ver, sabiendo que eres de las pocas personas que me puede ayudar con eso. Si no vas a sumar, no restes, ¿me entiendes?”, expresó Chávarri.

“Ya también estoy cansado de todo. Pensar, pensar… Papi, si no quieres estar quiero conmigo, listo, ya no estés comingo y punto. No es que yo sea conchudo, pero papi, ¿qué qué hago? Es lo que hay. Ya no puedo hacer más, mami.Ya estoy cansado de pensar esto, lo otro. No quiere, papi, no quiere. Ya listo”, añadió Diego Chávarri, quien dejó notar que ya estaría soltero.

Cabe recordar que Diego Chávarri y Gabriela Herrera fueron vinculados sentimentalmente luego de que ambos admitieron que sienten un gusto mutuo, lo que generó que Thalia Bentín anunciara el fin de su relación. Sin embargo, la joven pudo tener una conversación telefónica con el ‘Diablito’, a quien le habría dado otra oportunidad. Lamentablemente, para él, ella nunca lo terminó de perdonar, por lo que decidió alejarse de su vida y de sus negocios.