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Mónica Torres recuerda que casi pierde la vida por una mala praxis al someterse a una banda gástrica: “Desperté en UCI”

La actriz Mónica Torres, entre lágrimas, describió en 'La Granja VIP' su experiencia traumática y cómo la decisión de someterse a una banda gástrica fue impulsada por las críticas a su peso.

Mónica Torres también lloró al recordar al médico que le salvó la vida.
Mónica Torres también lloró al recordar al médico que le salvó la vida. | Foto: captura 'La Granja VIP'

La actriz Mónica Torres sorprendió a sus compañeros de 'La Granja VIP Perú', reality en el que compite actualmente, al revelar entre lágrimas un episodio crítico de su vida que ya había contado meses atrás, pero que esta vez se atrevía a compartir en un momento de charla sincera con los otros participantes. Durante una dinámica, la recordada exfigura de 'Al fondo hay sitio' confesó que una operación de banda gástrica la llevó al borde de la muerte debido a una mala praxis.

Su relato estremeció a los presentes, quienes se solidarizaron al escucharla. Torres explicó que la decisión, a la cual calificó como la peor que había tomado, estuvo marcada por la presión social y las constantes críticas a su peso, un tema que la afectó profundamente.

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La confesión de Mónica Torres sobre la mala praxis que casi le cuesta la vida

Mónica Torres relató que la intervención quirúrgica terminó en una experiencia traumática. “Entré con todas las ilusiones del mundo y desperté en UCI entubada, amarrada, sin sentir las piernas, con un diente partido y sin saber qué había pasado”, recordó.

La actriz señaló que, al recobrar la consciencia, su médico le aseguró que se encontraba bien, a pesar de cómo ella se sentía. Así, salió de la clínica en silla de ruedas, pues no podía caminar debido a la exposición a la anestesia durante varias horas. Además, estuvo casi tres meses sin poder caminar y, aunque no sentía las piernas, cada movimiento le generaba dolor. “(Una mala praxis) que pudo quitarme la vida, y todo por el afán de ser lo que otros querían ver en mí”, afirmó con la voz entrecortada.

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El ángel que salvó a Mónica Torres

Al ser consultada sobre cómo logró salir de esa situación, Mónica Torres finalmente se quebró al recordar al médico que le ayudó a superar esta delicada situación y que falleció sin que ella tuviera la oportunidad de despedirse de él. “Él se convirtió en un ángel que no solamente me salvó, porque con el tiempo, lamentablemente, esa banda, que estaba mal colocada y que no sabía, me terminó cortando el estómago”, reveló.

En medio del deterioro de su salud, su familia buscó al doctor Gustavo Salinas Sedó, quien retiró la banda gástrica mal colocada, reconstruyó su estómago y realizó, con el tiempo, una manga gástrica exitosa. “Si estoy aquí, si estoy viva, es porque una persona me salvó la vida y ese fue el doctor Gustavo Salinas Sedó. El año pasado, lamentablemente, murió. No pude despedirme de él y me duele en el alma”, expresó.

Mónica Torres invita a la reflexión tras experiencia traumática

La actriz aprovechó el espacio del reality de Panamericana TV para reflexionar sobre lo ocurrido y compartir un mensaje al público, al cual invitó a pensar en los peligros de criticar el cuerpo ajeno. "Lamentablemente, muchas personas meten esa idea a niñas que a veces su sobrepeso es algo que se puede trabajar Yo no hago ningún tipo de apología al sobrepeso, todo lo contrario, pero creo que todo el mundo tiene derecho a vivir su vida y nadie tiene derecho a decirte cómo debes lucir o cómo debes vivirla", advirtió.

'La Granja VIP Perú' es un programa de convivencia en el que figuras públicas deben adaptarse a la vida rural, sin comodidades modernas como el celular. En ese contexto, Torres encontró el momento para abrirse y contar una experiencia que marcó su vida, convirtiendo su testimonio en una advertencia sobre la importancia de cuidar la salud y respetar la integridad de los demás.

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