Fuerza Popular en problemas y Belmont en mitin multitudinario | Sin Guion con Rosa María Palacios

Renato Rossini Jr. tilda de “maldito” a Youna delante de Samahara Lobatón y él explota en redes: “La pichicata le subió al cerebro”

Youna, quien lucha contra la leucemia, expresó su descontento tras ser maldecido por Renato Rossini Jr. en el reality. A través de redes, le lanzó una advertencia y pidió respeto, recordando que maldecir no es apropiado.

Renato Rossini Jr. ha ganado protagonismo en 'La granja VIP' al acercarse a Samahara Lobatón, lo que ha generado reacciones de su expareja Youna.
Renato Rossini Jr. ha ganado protagonismo en ‘La granja VIP’ al acercarse a Samahara Lobatón, lo que ha generado reacciones de su expareja Youna. | Foto: TikTok

Renato Rossini Jr. ha ganado protagonismo en los últimos días no solo porque ha logrado convertirse en capataz de ‘La granja VIP’ por dos semanas consecutivas, sino también por su repentino acercamiento hacia Samahara Lobatón. Uno de los que más lamenta esa cercanía es Youna, quien reveló que había conversado con la influencer para ver si podrían retomar la relación cuando ella salga del reality de convivencia de Panamericana Televisión.

Mediante sus redes sociales, Youna indicó que no había problemas si nacía el amor entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en ‘La granja VIP’ ya que la madre de su hija es soltera, sin embargo, sí expresó su molestia por cómo se expresó el hijo del actor Renato Rossini sobre él.

Youna critica a Renato Rossini Jr. 

El último martes 7 de abril, Youna compartió un video donde Renato Rossini Jr. lo tilda de “maldito” hasta en dos ocasiones frente a Samahara Lobatón, Pablo Heredia y Pati Lorena. Lejos de ignorarlo, el barbero expresó su fastidio por ser maldecido. Además, le lanzó una fuerte advertencia al modelo.

“Ay, Renatito. ¿Cómo hacemos, papi? ¿No te han enseñado tus papis que decir maldito a alguien no es una palabra muy bonita? Maldecir a otra persona no es algo bonito o la pichicata está que llega al cerebro. ¿Sería bonito si me meto a maldecir a tu mamá o a tu familia, verdad? Si yo no estoy en ‘La granja’ y no me conoces, por qué me maldices. ¿Cómo me vas a decir maldito? Ay hijito, no te la pegues de muy pirañita que no has pisado la calle nunca, papi”, indicó en sus redes sociales.

“Creo que fue en broma”, “Lo dijo en broma, también no lo tomes a mal, Renato es buen chico”, “Están jugando.. ahora lo meten a Youna al juego”, “Bebito, ¿celos o me parece? Te amamos bebito”, “Tampoco es bonito decir ‘no estoy con ella oficialmente’”, “Youna, yo te apoyo. Pero quiero que Sam viva su romance, déjala ser. Tú no quieres algo serio. Déjala ser Sam y Renato” y “Youna, es show, están jugando, no te pongas mal, es un juego”; fueron algunas de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Youna marca distancia de Samara Lobatón

Youna, quien lucha contra la leucemia, se refirió directamente a la polémica conducta de Samahara Lobatón, aludiendo a que esta situación podría repercutir negativamente en su expareja y en el apoyo que ha venido recibiendo. “Si pierde su team, que ella pierde su team, pero yo soy otra persona diferente”, sostuvo durante una transmisión en vivo por TikTok.

Además, el barbero marcó su distancia de ciertas actitudes de la madre de su hija, dejando en claro que no está a favor de esas situaciones. “Yo no apoyo. Para toda la gente que dice: ‘¿Por qué apoyas a Samara?’. Yo no apoyo su mal comportamiento”, agregó.


