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Melissa Klug responde tras ser nominada por Pamela López en ‘La Granja VIP’: "Se burló de lo que le pasó a mi hija"

Tras ser nominada a eliminación, la ‘Blanca de Chucuito’ le recordó a la trujillana cuando, según afirmó, esta se habría burlado del estado de salud de Samahara Lobatón tras una operación que la dejó grave.

Pamela López sorprende al votar para que eliminen a Melissa Klug de ‘La granja VIP’.
Pamela López sorprende al votar para que eliminen a Melissa Klug de ‘La granja VIP’.

Un tenso momento se vivió en 'La Granja VIP Perú' luego de que Pamela López nominara a Melissa Klug para la ronda de eliminación, desatando una fuerte reacción en vivo.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ no se quedó callada y respondió con una acusación directa que encendió la polémica dentro de la competencia, al asegurar que su compañera se habría burlado de un delicado episodio relacionado con su hija, Samahara Lobatón.

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Pamela López nomina a Melissa Klug para su eliminación de 'La Granja VIP'

Durante el careo, Pamela López explicó las razones por las que decidió nominar a Melissa Klug, señalando que su presencia no había cumplido con las expectativas dentro de la competencia.

“Me gustaría decir que es por estrategia, pero no es así. Desde el respeto y con toda honestidad te nomino porque tu presencia en esta casa el ingreso era para poner paños fríos a la situación que ya estábamos viviendo. Sin embargo, considero que no. Básicamente por eso”, expresó.

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Melissa Klug responde y lanza fuerte acusación

Tras escuchar la decisión de la influencer, Melissa Klug no dudó en responder directamente contra López, recordándole algunas palabras que habría dicho sobre su hija Samahara Lobatón.

“Qué le voy a decir a una persona que hace unos días se burló de lo que le pasó a mi hija que casi se muere en una operación”, afirmó.

Según lo dicho por la chalaca, los comentarios de Pamela habrían nacido en una discusión previa dentro del reality, que se desató por un reclamo por bolsas de basura y se agravó cuando Shirley Arica golpeó o pateó el plato y la taza de Pamela López. En ese cruce, Samahara Lobatón también lanzó cuestionamientos a las cirugías estéticas de la expareja de Christian Cueva.

No obstante, Melissa Klug no brindó mayores detalles sobre la supuesta burla de Pamela López. Sin embargo, sus palabras podrían estar relacionadas con el delicado episodio de salud que atravesó su hija tras someterse a una operación estética, la cual derivó en complicaciones.

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