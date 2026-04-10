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Magaly Medina critica a parlamentario Javier Arce por condecorar a exmodelo: “Una ridiculez”

La “urraca” cuestionó el reconocimiento otorgado por el político a Karen Paniagua, exmodelo de OnlyFans, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La exmodelo recibió una condecoración otorgada por el parlamentario andino Javier Arce. Foto: Composición LR
La exmodelo recibió una condecoración otorgada por el parlamentario andino Javier Arce. Foto: Composición LR

La reciente condecoración otorgada a la influencer Karen Paniagua por parte del parlamentario andino Javier Fernando Arce Alvarado generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que se difundiera el diploma que resaltaba un supuesto aporte social de la exmodelo.

El reconocimiento se volvió viral rápidamente y provocó comentarios divididos, donde se cuestionaron los criterios por los cuales recibió la distinción. Al respecto, Magaly Medina no se quedó callada y decidió expresar su postura frente al tema.

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Magaly Medina critica condecoración a exmodelo de OnlyFans

Durante la última emisión de Magaly TV La Firme, la “urraca” criticó duramente la decisión del parlamentario andino y puso en duda los méritos que motivaron la entrega del diploma a la exmodelo de OnlyFans.

“¿Para qué diablos sirve el Parlamento Andino? Algunos decían que sirve para condecorar chicas que están en OnlyFans. [...] ¿Qué mérito tiene esta chica? No sé qué busca este parlamentario, pero me parece de una ridiculez y hace que la gente pierda cada vez más la fe en estos políticos de pacotilla que tenemos”, comentó Medina.

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Asimismo, la conductora cuestionó que se otorguen este tipo de distinciones a figuras que, según su opinión, no representan un aporte significativo para la sociedad.

Cuestiona reacción de Karen Paniagua tras polémica

En esa misma línea, la conductora de televisión también se refirió a la respuesta de Karen Paniagua luego de que el tema se volviera tendencia en redes sociales. Medina criticó que la influencer se mostrara afectada por los comentarios negativos y consideró que intentaba victimizarse frente a la situación.

"Todavía se victimiza y un poco más llora por todo el ataque que le están haciendo en redes a raíz de que el público se enteró de que este parlamentario andino la había condecorado por nadie entiende qué”, expresó.

Por su parte, Karen Paniagua utilizó sus redes sociales para defender su trayectoria personal y afirmar que no se avergüenza de su pasado. La creadora de contenido señaló que su objetivo es ser reconocida por su crecimiento personal y por los proyectos que viene desarrollando en el ámbito profesional.

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