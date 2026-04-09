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Carlos Galdós sorprende con mensaje a Federico Salazar tras ser captado con Erika Manrique: "La nariz la has metido donde no debías"

Aunque intentó justificar a Federico Salazar, finalmente Carlos Galdós no pudo contener su verdadera opinión sobre la polémica que rodea al periodista y su amiga Erika Manrique.

Federico Salazar se separó recientemente de Katio Condos y poco después fue visto abrazado a Erika Manrique.
Federico Salazar se separó recientemente de Katio Condos y poco después fue visto abrazado a Erika Manrique. | Foto: composición LR/ATV/Instagram

Carlos Galdós intentó salir en defensa de Federico Salazar, pero terminó reconociendo lo difícil de su situación durante la última emisión del programa de Magaly Medina. Sus declaraciones se produjeron en el marco de la polémica generada por las revelaciones de Erika Manrique, la mujer con la que el periodista fue captado en actitudes cariñosas tras su separación de la actriz Katia Condos, luego de tres décadas de matrimonio.

Para Galdós, el caso del conductor de ‘América Noticias’ resultaba “insalvable”, pues, según Manrique, ella no conocía a Condos a pesar de ser muy cercana a Salazar, al punto de haber compartido con él celebraciones como Año Nuevo y de que el comunicador sea reconocido en su barrio por sus visitas.

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Carlos Galdós le da la espalda a Federico Salazar

Todo ocurrió durante la entrevista en 'Magaly TV, la firme', cuando abordaron la polémica vinculada a Erika Manrique. Al inicio, Carlos Galdós dejó en claro que para él la mujer habría “centrado” a Federico Salazar y actuó con mala intención al hacer esas revelaciones tras la ruptura con Katia Condos. “Si esa es tu amiga, preséntame a tus enemigas. No me parece que esté honrando la crisis de su amigo, que va y le confiesa lo mal que la está pasando”, declaró.

No obstante, Magaly Medina intervino y estaba a punto de atribuirle responsabilidad también al periodista, en relación a las afirmaciones de Erika, quien dijo no conocer a Condos. En esa línea, Galdós finalmente no se pudo contener: “Federico, quiero salvarte, hermano, pero no hay por dónde. ¿Para qué te voy a mentir, Federico? La has recontra embarrado. Se tenía que decir y se dijo”.

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“La nariz la has metido donde no debías”: Carlos Galdós a Federico Salazar

Las declaraciones de Carlos Galdós sobre Federico Salazar y la polémica con Erika Manrique no quedaron allí. Eufórico, el presentador agregó: “Ya no nos hagamos los idio***, Magaly. Entro de nuevo, pregúntame de nuevo”.

Ante su reacción, la periodista y conductora de 'Magaly TV, la firme' no ocultó la risa y le comentó directamente que había estado intentando justificar a Salazar desde que llegó al set. En ese contexto, Galdós reafirmó que no había manera de respaldar al comunicador, por más que lo intentara. “Federico, la embarraste, cholo. La nariz la has metido donde no debías. Ya está. No puedo aplicar el código masculino, no me sale. Estaba así: ¿cómo hago? No, esto es insalvable. No me da hacerme el diplomático”, añadió.

Más adelante, la ‘Urraca’ recordó que Katia Condos declaró lo inesperado que resultó para ella la ruptura con Federico Salazar. Para Magaly, esa postura evidenciaba que fue el periodista quien decidió poner fin al matrimonio. “Además que todos recuerdan la frase que dijo (Condos), que le agarró de sorpresa esta separación. Ahí te das cuenta que el que pidió la separación fue él”, manifestó.

Galdós; sin embargo, consideró que se trataba de una interpretación. Aun así, reiteró que no encontraba manera de justificar la polémica en torno a Salazar y su amiga Erika Manrique. “Bueno, eso ya es el mar de las interpretaciones, pero no me sale salvar a mi género. He tratado, pero no hay por dónde”, sentenció.

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