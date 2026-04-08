En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora opinó sobre la relación de Alondra García Miró y el español Francisco Alister, quienes recientemente sorprendieron al posar juntos en una fotografía compartida por la influencer, ya que el empresario suele mantener un perfil bajo y alejado de las cámaras.

El romance entre la ‘ojiverde’ y el empresario, que ha sido llevado fuera del círculo mediático, estaría atravesando un buen momento. Según Magaly Medina, la pareja daría pronto un importante paso en su relación.

Magaly revela que Alondra García Miró y su novio se mudarían pronto juntos

La ‘urraca’ no desaprovechó la oportunidad para referirse a la pareja, que ya lleva varios años de relación, y deslizó que el empresario habría comprado una casa, lo que marcaría un nuevo paso en su historia juntos.

“Supongo que el próximo paso es el anillo porque él, no sé si saben, pero ha comprado una casa. Estoy siendo infidente, ¿ya? [...] Él compró una casa para ella, la ha remodelado y ya está amoblada. Próximamente, ella y él se van a mudar a ese nido de amor. Eso es todo lo que les puedo contar, nada más”, dijo entre risas.

Asimismo, Medina comentó que mantiene un buen trato con la influencer, con quien suele coincidir en algunos vuelos.

“Yo generalmente me la suelo encontrar en los aviones y siempre le digo: ‘ampay’ [...] A mí me cae muy bien Alondra, solo que no nos hablábamos cuando estaba con Paolo Guerrero”, agregó.

Alondra presume su amor con Francisco Alister en romántica publicación

Durante el fin de semana, Alondra García Miró mostró en sus redes sociales que se encontraba disfrutando del verano en la playa. Sin embargo, un detalle que llamó la atención fue que compartió imágenes junto a su pareja, el empresario español Francisco Alister, con quien mantiene una relación sólida y discreta, lejos del foco público.

Publicación de Alondra García Miró. Captura: Instagram

La publicación, que no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, estuvo acompañada de un tierno mensaje que refleja el buen momento que vive junto a su pareja.

“A veces no se trata del lugar ni del clima, sino de la compañía. De esos días simples, sin mucho plan… que terminan siendo los que más se quedan conmigo”, escribió en su cuenta de Instagram.