Tabla de posiciones del Grupo de Universitario en la Copa Libertadores 2026: partidos y resultados de la fecha 6
Universitario y Deportes Tolima se enfrentan en la sexta fecha de la Copa Libertadores 2026. Los cremas necesitan un triunfo para acceder a los octavos de final de la competición.
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Universitario de Deportes mantiene las esperanzas de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026. Luego del empate sin goles ante Nacional de Uruguay en la jornada pasada, el cuadro crema se enfrentará a Deportes Tolima en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Héctor Cúper recibirán a un rival directo, con la misión de conseguir una victoria que asegure su pase a octavos de final. Por el lado del conjunto colombiano, este requiere solo un empate para completar el mismo objetivo.
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Tabla de posiciones de Universitario en la Copa Libertadores 2026
El empate de Universitario de Deportes ante Nacional en Uruguay hizo que el conjunto crema llegara a la última fecha con opciones de clasificar a octavos de final.
|Puesto
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1
|Coquimbo Unido (Chile)
|5
|3
|+3
|10
|2
|Deportes Tolima (Colombia)
|5
|2
|+1
|7
|3
|Universitario (Perú)
|5
|1
|-1
|5
|4
|Nacional (Uruguay)
|5
|1
|-3
|5
Programación de la fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026
- Nacional vs Coquimbo Unido | 26/05 - 7.30 p. m.
- Universitario vs Deportes Tolima | 26/05 - 7.30 p. m.
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Fixture de Universitario en la Copa Libertadores 2026
El sexto duelo de Universitario por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en el Estadio Monumental ante Deportes Tolima.
- Fecha 1: Tolima 0-0 Universitario
- Fecha 2: Universitario 0-2 Coquimbo
- Fecha 3: Universitario 4-2 Nacional
- Fecha 4: Coquimbo 2-1 Universitario
- Fecha 5: Nacional 0-0 Universitario
- Fecha 6: Universitario vs Tolima | martes 26 de mayo.