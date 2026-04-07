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Christian Meier enfrenta seria acusación tras cancelar concierto en Puno y podría ser demandado por presuntas pérdidas de más de S/150.000

Empresaria asegura que Christian Meier canceló concierto horas antes de la presentación a pesar de haber recibido su pago. Además, alega que personas intentaron agredirla tras comunicado del cantante.

Según empresaria, Christian Meier canceló a última hora su concierto programado en Juliaca el 20 de marzo.
Según empresaria, Christian Meier canceló a última hora su concierto programado en Juliaca el 20 de marzo. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

El actor y cantante Christian Meier enfrenta una seria acusación. Brenda Vicente, gerente general de Ezeiza Producciones, señala al artista por presunto incumplimiento de contrato, luego de que se retirara horas antes de un concierto programado en Juliaca el 20 de marzo, pese a supuestamente haber recibido un adelanto de S/59.000 como pago por su presentación.

Esta situación fue expuesta en el programa de Magaly Medina, donde la empresaria no solo cuestionó al intérprete de ‘Carreteras mojadas’ por el perjuicio económico, sino que también aseguró que la inesperada cancelación casi provoca que el público la agreda al considerarla responsable debido a un comunicado que Meier emitió.

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Empresaria anuncia demanda contra Christian Meier por presuntos daños y perjuicio

En un reportaje de ‘Magaly TV, la firme’, Brenda Vicente desmiente la versión publicada por Christian Meier, quien en sus redes sociales comunicó en ese entonces que el concierto se cancelaba debido a incumplimientos de la productora local.

En esa línea, con documentos en mano, la gerente general de Ezeiza Producciones anunció una demanda contra el cantante tras sufrir una fuerte pérdida de dinero, según alega. “El señor alega que nosotros no cumplimos con el requerimiento mínimo, y eso es falso. Tenemos todas las pruebas de los pagos a los proveedores. La demanda se va a interponer por los daños y perjuicios porque es una pérdida de más de S/150.000. Esa pérdida de más de S/150.000, señor Christian, son por los pagos ya realizados. Son pagos de S/59.000 costo al artista, que no se recuperan”, declaró.

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“Intentaron agredirme”: empresaria hace revelación tras concierto cancelado por Christian Meier

La empresaria que denuncia a Christian Meier sostiene que el cantante nunca comunicó la cancelación del concierto. Luego sugirió que el artista pudo no haber querido presentarse ante solo 500 personas, la mitad de la asistencia esperada, pese a que ella asegura haber cubierto todos los gastos. “No va a venir a manchar mi imagen, manchar mi empresa y simplemente decir que fue culpa mía”, añadió.

La denuncia se agravó cuando Vicente declaró que algunas personas intentaron agredirla tras el comunicado de Meier. “Una cierta cantidad de personas intentaron agredirme indicando que yo había tenido la falta, que yo había incumplido como supuestamente lo dice Christian Meier”. Finalmente, dejó claro que llevará el caso hasta el final. “Espero que den la cara. Ahora solo esperar el proceso legal. Si ellos insisten que yo tuve el error, hay que demostrarlo legalmente”, sentenció.

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