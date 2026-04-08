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Magaly Medina cuestiona a Federico Salazar tras negar romance con Erika Manrique: "¿Por qué si era tan amiga suya no conocía a Katia Condos?

La polémica en torno a la separación de Federico Salazar y Katia Condos se enciende con interrogantes de Magaly Medina, quien manifestó dudas sobre el vínculo del periodista con Erika Manrique.

Federico Salazar afirmó que Erika Manrique, con quien fue captado abrazándose, solo es su amiga.
Federico Salazar afirmó que Erika Manrique, con quien fue captado abrazándose, solo es su amiga. | Foto: composición LR/ATV/América TV

Magaly Medina levanta sospechas sobre las declaraciones de Federico Salazar, quien negó tener un romance con Erika Manrique, la mujer con la que fue captado abrazándose. La ‘Urraca’ dejó en el aire más de una pregunta al cuestionar por qué, si Manrique era una amiga suya, su esposa Katia Condos no la conocía y si era correcto que en un matrimonio existiera este tipo de vínculos desconocidos para uno de los cónyuges.

Recordamos que el periodista describió a Erika como una amiga que le había invitado a almorzar. Por su parte, la mujer reveló en ‘Magaly TV, la firme’ numerosos detalles de su vínculo con el hombre de prensa, incluyendo que se vieron en Año Nuevo y que no conocía personalmente a Condos, con quien Salazar compartió un reconocido amor durante 30 años, hasta que sorprendieron al anunciar el fin de su matrimonio en marzo de 2026.

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Magaly Medina lanza dudas sobre la amistad entre Federico Salazar y Erika Manrique

A través de su programa, Magaly Medina no dejó pasar por alto el pronunciamiento de Federico Salazar y el de Erika Manrique, dejando entrever que esta última habría compartido más información de la que se esperaba. “Federico ha minimizado este evento ‘abrazaril’. Dice que solo fue un ‘almuercito’ inocente con su amiga a la que no ve mucho, pero la deslenguada de la amiga dijo que le había hasta consultado el comunicado antes de que lo tengamos todos en pantallas”, manifestó.

En esa línea, la ‘Urraca’ puso en duda la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos, recordando que, según Manrique, incluso pasaron juntos el Año Nuevo y que los vecinos reconocían al periodista por sus frecuentes visitas. Para que alguien a quien no ves mucho le tengas la confianza... Ella dice: ‘No lo veo mucho’, pero dice que todos los vecinos lo conocen porque hace años él llega ahí. Además, también agregó la mujer —porque él dice: 'No, no la veo mucho'— que pasó Año Nuevo con ella. Para que tú pases Año Nuevo con una persona, debe ser algo significativo e importante entre tu grupo de amistades”, agregó.

PUEDES VER: Mujer ampayada con Federico Salazar revela que periodista la visita en su casa y los seguirán viendo juntos: "Soy libre y él también"

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“¿Por qué si era tan amiga suya no conocía a Katia?”: Magaly cuestiona a Federico Salazar

Pero la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ no se detuvo ahí. De inmediato, colocó sobre la mesa uno de los aspectos del vínculo entre Federico Salazar y Erika Manrique que, a su juicio, resultaba más cuestionable. “Lo que más me hace ruido es: ¿Por qué si era tan amiga suya no conocía a Katia?”, señaló.

Esa observación la llevó a ampliar el debate hacia un terreno más general, cuestionando si era apropiado que dentro de un matrimonio una de las partes mantuviera amistades que la pareja desconociera. “¿Por qué un hombre casado puede conservar amigas que solo él sabe que las tiene y que su mujer desconoce ese lado de ese hombre? Cuando tú duermes con una persona al lado, por lo menos creo que hay una situación de respeto en que no te vas a reunir con tus amigos a solas. Eso también es parte de la libertad que uno tiene en la relación. Es ser respetuoso y considerado con la persona que tiene a su lado. ¿Los hombres y las mujeres pueden o no tener amistades cercanas con las que se reúnen a solas? ¿Sí o no?”, polemizó.

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