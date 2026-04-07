Gianella Neyra conmovió a sus seguidores al compartir la emotiva despedida de su hijo mayor, Salvador, quien dejó el Perú para iniciar una nueva etapa en el extranjero. El joven, fruto de su relación con el actor argentino Segundo Cernadas, habría viajado a Nueva York para continuar su formación en teatro musical, cumpliendo así uno de sus grandes objetivos personales.

Las imágenes difundidas por la actriz muestran momentos cargados de emoción en el aeropuerto, donde familiares y amigos cercanos acompañaron al hijo de la también directora de cine en su partida.

Gianella Neyra comparte sentida despedida de su hijo mayor, quien viajó al extranjero

A través de sus redes sociales, Gianella Neyra mostró detalles del íntimo momento familiar que vivió junto a su hijo antes de su viaje. En las imágenes se observa a Salvador despidiéndose de sus amigos más cercanos con abrazos y muestras de afecto. Entre ellos, destacó la presencia del hijo de Rebeca Escribens, quien también compartió en sus historias de Instagram el emotivo adiós a ‘Salvi’.

La actriz acompañó a su hijo en el aeropuerto, rodeada de equipaje, tras el inicio de esta nueva etapa fuera del país. Semanas antes, Cristian Rivero ya venía preparando este momento, recordando la reciente participación del joven en el taller montaje de ‘High School Musical’, bajo la dirección de Deniss Dibós, experiencia que marcó su camino artístico.

Asimismo, el hijo de la artista se ha referido al apoyo constante de su madre en su decisión de seguir una carrera en el arte. En una entrevista para América TV, el joven destacó la libertad que le brindó su madre para elegir su futuro. “No siento nada de presión… siempre ha sido de ‘si te quieres dedicar a esto, con todo te apoyo’”, comentó.

¿Cuántos hijos tiene la actriz Gianella Neyra?

La actriz es madre de dos hijos. Su primogénito nació durante su matrimonio con el actor argentino Segundo Cernadas, con quien contrajo matrimonio en 2004. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2011. Posteriormente, la actriz inició una relación con el conductor y actor Cristian Rivero, con quien mantiene una relación de más de 10 años. Fruto de este vínculo nació su segundo hijo, Gaetano.

La actriz también ha demostrado el profundo cariño que siente por sus hijos, a quienes suele mencionar en sus redes sociales, expresando lo orgullosa que está de ellos. A inicios de año, le dedicó un emotivo mensaje a Salvador durante las celebraciones de fin de año: “Y en un abrir y cerrar de ojos la vida pasa así de rápido. Ayer lo tenía en mis brazos sin dormir... hoy bailamos juntos en la fiesta de Año Nuevo”, escribió.