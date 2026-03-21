Cristian Rivero enterneció a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje al hijo mayor de Gianella Neyra, quien se prepara para viajar a Estados Unidos y continuar su formación en teatro musical en Nueva York. El joven, fruto de la relación de la actriz con el actor argentino Segundo Cernadas, viene dando sus primeros pasos en los escenarios y ya tiene claro su futuro artístico.

“Gracias por permitirme cerrar esta etapa de aprendizaje antes que emprendas vuelo a buscar tu propio camino. Te queremos, Salvita…”, escribió Rivero en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotografías del adolescente durante su participación en un musical.

Mensaje de Cristian Rivero para el hijo de Gianella Neyra. Foto: Instagram

Cristian Rivero dedica emotivo mensaje al hijo de Gianella Neyra que estudiará en Nueva York

A través de sus redes sociales, el exconductor de 'Yo soy' compartió imágenes del debut teatral del joven, quien protagonizó el taller montaje de ‘High School Musical’ bajo la dirección de Deniss Dibós. En las fotografías también incluyó recuerdos de cuando era niño, evidenciando el crecimiento del adolescente y su evolución en el mundo artístico.

Usuarios en redes sociales destacaron el gesto de la pareja de Gianella Neyra, ya que en las imágenes también se aprecia que Cristian Rivero compartió escenario con el joven, quien tiene planes de viajar a Nueva York para continuar su formación en teatro tras su participación en el musical, donde también estuvo presente Paloma Ortiz de Zevallos, hija de Deniss Dibós.

Hijo de Gianella Neyra revela que recibió el apoyo de su madre en su camino en el teatro

Antes de su debut, el hijo de Gianella Neyra fue entrevistado en el programa ‘América espectáculos de verano’, en el que habló sobre su decisión de dedicarse al teatro musical y el respaldo que ha recibido de su madre. “En ese sentido no siento nada de presión porque mi mamá no es como que me meta presión para nada… siempre ha sido de ‘si te quieres dedicar a esto, con todo te apoyo’”, comentó Salvador.

Asimismo, el joven explicó que su vocación nació desde pequeño, cuando disfrutaba crear historias, pero que su inclinación por el teatro musical se consolidó gracias a su experiencia en ‘Preludio’. “Desde chiquito siempre me ha encantado crear historias… pero creo que me decidí por el teatro musical gracias a Preludio”, agregó.