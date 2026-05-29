Cancilleres y ministros de Seguridad firmaron un acuerdo de cooperación, marcando un esfuerzo conjunto para frenar el crimen organizado. Foto: AFP.

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El Gobierno chileno encabezó la Reunión de Alto Nivel Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a la que convocó a Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. La cita reunió a cinco cancilleres, cuatro ministros de Seguridad y un ministro del Interior, quienes firmaron un acuerdo conjunto de cooperación en esta materia.

El presidente José Antonio Kast destacó en la apertura que el encuentro “no es solamente un gesto político, no es un hito diplomático… aquí puede haber un antes y un después”. Según el mandatario, la iniciativa marca el inicio de un esfuerzo colectivo para frenar cómo “el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo barrios, va comprando voluntades”, y agregó que la libertad y la vida son los derechos humanos que “más debemos cuidar”.

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Francisco Pérez Mackenna, canciller chileno, explicó que los países decidieron “enfrentar unidos la criminalidad organizada transnacional” y subrayó que, frente a un fenómeno que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede limitarse a los territorios. “Vamos a hacer frente a la delincuencia, unidos. Hoy nace el Compromiso de Santiago”, indicó.

Acuerdo internacional impulsado por Chile

La cumbre estableció cinco áreas prioritarias de acción: intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías; coordinación fronteriza; trazabilidad de flujos financieros ilícitos; colaboración entre organismos técnicos nacionales, como aduanas, migraciones y unidades de análisis financiero; y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes.

De acuerdo con medios internacionales, se conformará un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción grupal con resultados medibles en un plazo de 90 días y celebrar una próxima reunión dentro de 180 días.

Cabe indicar que el encuentro marcó el debut internacional del ministro de Seguridad Martín Arrau, quien llamó a “operar de manera más coordinada” y aseguró que el pacto debe ser “muy práctico” y no quedarse en palabras. La nueva autoridad destacó la importancia de la cooperación, la confianza, la interoperabilidad de datos y la interagencialidad.

En representación de las naciones participantes asistieron, por Argentina, el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva; por Bolivia, el canciller Fernando Aramayo; por Ecuador, la canciller Gabriela Sommerfeld y el viceministro Jorge Rivadeneira; y por Perú, el canciller Carlos Pareja y el ministro del Interior José Zapata.

Peligros criminales comunes entre países

Dentro de la cita también estuvo presente el fiscal nacional Ángel Valencia, quien presentó una exposición reservada sobre la actividad de organizaciones transnacionales en Santiago, como el Tren de Aragua y Los Pulpos, implicadas en delitos graves como secuestros, trata de personas y lavado de activos.

El acuerdo se apoyó en antecedentes aportados por organismos chilenos: la PDI, Carabineros, Aduanas, Migraciones, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Pérez Mackenna adelantó que la próxima etapa consistirá en presentar el Compromiso Regional ante la Asamblea General de la OEA, con el objetivo de sumar más países del continente a la iniciativa.

Kast cerró su discurso con un llamado a la acción conjunta, evocando figuras históricas como O’Higgins, San Martín, Bolívar y Sucre, y enfatizó que, al igual que en el pasado frente a enemigos comunes, “hoy también tenemos un enemigo en común: el delito organizado”. El mandatario calificó la cumbre como “un hito histórico en que cinco naciones dicen ‘vamos a enfrentar con toda la fuerza y energía al flagelo del crimen organizado’”.