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Este país de América Latina lidera la lista de las mejores cocinas del mundo: supera a EE. UU. y China, según ranking

El reconocimiento se basa en su rica gastronomía, que incluye platos emblemáticos como la salsa ocopa y el pollo a la brasa, además de restaurantes reconocidos por su innovación y tradición culinaria.

Perú se destaca como el país con la mejor cocina de América Latina según el ranking "100 Mejores Cocinas del Mundo" de TasteAtlas.
Perú se destaca como el país con la mejor cocina de América Latina según el ranking "100 Mejores Cocinas del Mundo" de TasteAtlas. | Foto: Composición LR | Magnific
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La gastronomía latinoamericana volvió a ganar reconocimiento internacional luego de que un país fuera destacado con la mejor cocina de América Latina y una de las más valoradas del planeta, de acuerdo con el ranking '100 Mejores cocinas del mundo', elaborado por TasteAtlas.

En la edición 2025/2026 del listado, esta nación alcanzó el tercer puesto global con una puntuación de 4,54, por encima de países como China y Estados Unidos, y quedó solo detrás de Italia y Grecia.

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¿Qué país fue elegido como la mejor cocina de América Latina?

El reconocimiento de Perú se sostiene en la valoración internacional de varios de sus platos más representativos y productos tradicionales. Entre los sabores peruanos más destacados aparecen la salsa ocopa, el ají criollo, las conchitas a la parmesana, las chocotejas y el clásico pollo a la brasa.

Además, el ranking también resaltó algunos de sus restaurantes más emblemáticos, entre ellos La Mar Cebichería, Astrid y Gastón, Isolina Taberna Peruana y Rafael, reconocidos por combinar tradición culinaria e innovación gastronómica.

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Así quedó América Latina en el ranking mundial de las mejores cocinas

Detrás de Perú, varios países latinoamericanos también lograron ubicarse entre las gastronomías mejor calificadas del mundo.

Los países latinoamericanos mejor posicionados

  • Perú — puesto 3 (4,54)
  • México — puesto 11 (4,46)
  • Brasil — puesto 17 (4,36)
  • Colombia — puesto 23 (4,31)
  • Argentina — puesto 26 (4,27)
  • Chile — puesto 32
  • Ecuador — puesto 49
  • Venezuela — puesto 54
  • Bolivia — puesto 65

El listado también incluyó países de Centroamérica y el Caribe, como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana.

Ranking de las mejores cocinas del mundo: Foto: Taste Atlas

Ranking de las mejores cocinas del mundo: Foto: Taste Atlas

¿Qué evalúa el ranking de TasteAtlas?

El ranking toma como referencia cientos de miles de valoraciones realizadas sobre platos tradicionales, ingredientes regionales y productos autóctonos de cada país. También considera el prestigio de restaurantes históricos, recetas emblemáticas y la preservación de tradiciones culinarias.

Con este reconocimiento, Perú vuelve a consolidarse como una de las grandes potencias gastronómicas del mundo y reafirma el peso de América Latina dentro del mapa culinario internacional.

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