Valeria Flórez, recordada por su paso por 'América kids' y su participación en el Miss Perú, reveló un episodio inesperado que vivió durante el certamen realizado en el programa 'Esto es guerra' en 2022. En una reciente entrevista con Edsón Dávila para su canal de YouTube, la presentadora de Willax contó que, pese a haber coordinado previamente el tipo de pregunta que le harían, esta fue modificada en pleno escenario.

La también conductora de 'Un día en el mall' explicó que la situación la tomó por sorpresa, ya que no se había preparado para la interrogante final. Sin embargo, aseguró que logró salir adelante gracias a su experiencia. “Me la cambiaron y tú te das cuenta en mi cara que me cambiaron la pregunta… Diosito me acompañó y respondí”, relató.

Valeria Flórez recuerda la vez que Johanna San Miguel le cambió pregunta en certamen de belleza

Durante la conversación, Valeria Flórez detalló que, antes de salir al escenario, a todas las participantes se les consultó qué tipo de interrogante preferían responder, las cuales calificó como “sencillas”. En su caso, eligió hablar sobre su experiencia como actriz infantil en 'América kids'. Sin embargo, al momento de la competencia, todo cambió.

“Yo dije que me preguntaran por mi experiencia de niña en ‘América kids’, pero cuando estuve ahí en el escenario, Johanna me hace la pregunta de cómo mezclaría mi vida de miss hablando de la farándula, y yo no me había preparado para eso”, explicó. A pesar del cambio, la exreina de belleza sostuvo que respondió apelando a su profesionalismo y al respeto por el trabajo de los demás.

Asimismo, la conductora precisó que no guarda rencor por lo ocurrido y descartó que haya sido una decisión directa de la actriz de 'Pataclaún'. “Sentí raro, pero no me sentí atacada (…) Pero en su momento creo que le consultaron a Johanna en una transmisión. No sé si lo habló y creo que dijo que le comentaron en el línea… no es que ella cambió la pregunta”, aclaró.

PUEDES VER: Candidata del Miss Grand Tailandia 2026 sufre caída de su carilla dental en plena competencia en vivo

Valeria Flórez se convirtió en madre por primera vez

En otro ámbito de su vida, Valeria Flórez atraviesa una nueva etapa personal tras convertirse en madre por primera vez. La modelo, quien representó al Perú en el Miss Supranational 2023 y obtuvo el título de Miss Supranational Americas, anunció el nacimiento de su hija Isabella a través de sus redes sociales.

La pequeña nació el 20 de octubre de 2025, fruto de su relación con su esposo, el piloto Andrés Ugarte Diez Canseco. La noticia fue compartida mediante una fotografía en Instagram, donde se observa a la conductora recostada en una camilla de hospital junto a su pareja, ambos visiblemente emocionados mientras sostienen a su bebé. “20.10.2025”, escribió Flórez en la publicación.