Mayella Lloclla sorprendió a sus seguidores al celebrar sus 40 años y lucir una apariencia que muchos compararon con la de alguien de 20. A través de sus redes sociales, la recordada actriz de Un mundo para Julius y Yo no me llamo Natacha compartió detalles de su cumpleaños, generando comentarios que destacaban lo bien que se conserva. Ante ello, no dudó en revelar cuál es el secreto detrás de su imagen juvenil.

“Muchos me dicen que parezco de veinte. Cumplir 40 me ha enseñado que la juventud no es un número, es una energía”, expresó la exactriz de Luz de Luna, quien lejos de atribuirlo únicamente a lo físico, la actriz explicó que su estilo de vida y su forma de enfrentar la vida son claves en su bienestar.

Mayella Lloclla impacta al revelar el secreto para lucir joven a los 40 años

Tras los comentarios de sus seguidores, Mayella Lloclla publicó un video en el que respondió directamente a quienes le preguntaban cómo logra mantenerse joven. La actriz, quien tiene un hijo y mantiene una relación con su prometido, el ingeniero Jhefry Vásquez, aseguró que no se priva de lo que le gusta y que su bienestar emocional es fundamental.

“La respuesta es que no me privo de lo que me gusta. Escucho música que me llena el alma. Alimento mis sueños tanto como a mi cuerpo”, comentó. Sin embargo, la actriz reveló que su verdadero secreto radica en la resiliencia. “Me permito sentir, llorar y renegar cuando algo falla. Pero al día siguiente me lavo la cara, cambio de página y vuelvo a empezar con más fuerza”, añadió.

Mayella Lloclla celebra sus 40 años con emotivo mensaje de gratitud

En otra publicación, la actriz compartió un mensaje más personal por su cumpleaños, en el que hizo un repaso de su vida y expresó gratitud por su entorno cercano. “Miro atrás con gratitud y hacia adelante con la certeza de que lo mejor está por venir”, escribió.

Además, resaltó el papel fundamental de su familia en su vida, mencionando a su pareja Jhefry Vásquez y a su hijo, así como a su madre y hermanas. “Mi mayor premio no es el aplauso, sino la contención de mi familia”, afirmó.