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Candidata del Miss Grand Tailandia 2026 sufre caída de su carilla dental en plena competencia en vivo

Kamolwan Chanago sorprendió por la reacción que tuvo cuando, en medio de su presentación en el Miss Grand Tailandia 2026, su carilla dental se desprendió. Los comentarios en redes no tardaron en llegar.

Final del Miss Grand Tailandia 2026 se celebrará el 28 de marzo.
Final del Miss Grand Tailandia 2026 se celebrará el 28 de marzo. | Foto: composición LR/Facebook

El Miss Grand Tailandia 2026 vivió un momento inesperado durante las preliminares, cuando la representante de Pathum Thani, Kamolwan Chanago, perdió una carilla dental en plena pasarela. El episodio, captado por cámaras y asistentes, se convirtió rápidamente en tema viral en redes sociales.

La escena sorprendió al público y generó una ola de comentarios en plataformas digitales. Lejos de detenerse, la concursante mantuvo la compostura y continuó con su presentación, lo que le valió aplausos y reconocimiento por su seguridad en el escenario.

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Incidente en Miss Grand Tailandia se vuelve viral

Kamolwan Chanago se encontraba en el centro del escenario durante su pasarela en el Miss Grand Tailandia 2026 cuando la carilla dental de la parte superior se desprendió, obligándola a reaccionar con rapidez. Con un gesto discreto, la candidata intentó recolocar la pieza al dar la espalda a la cámara y siguió adelante con firmeza.

El video del momento se difundió en redes sociales como X, TikTok, Instagram y Facebook, acumulando miles de reproducciones en pocas horas. Los usuarios destacaron su capacidad para manejar este incidente a pesar de estar bajo la presión del concurso de belleza en vivo.

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¿Quién es Kamolwan Chanago y cuándo será la final del Miss Grand Tailandia 2026?

Kamolwan Chanago, conocida con el apodo de 'Panda', es una modelo que representa a la provincia de Pathum Thani y llegó a la fase final del certamen con la intención de destacar por su carisma y presencia escénica. Su nombre ahora figura entre los más mencionados, no solo por el incidente, sino por la manera en que lo enfrentó.

La final del Miss Grand Tailandia 2026 está programada para el 28 de marzo en Bangkok. La ganadora del certamen será la sucesora de Saranrat Puagpipat de Phuket, actual reina vigente, y representará al país asiático en el Miss Grand Internacional en India.

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