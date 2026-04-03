HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Cuto Guadalupe celebra sus 50 años y su hija lo sorprende con tierna dedicatoria: "Un padre tan maravilloso"

El exfutbolista Cuto Guadalupe recibió emotivas muestras de afecto por su cumpleaños, entre ellas una dedicatoria de su hija Ariana.

Cuto Guadalupe cumplió 50 años. Foto: composición LR/Instagram
Cuto Guadalupe cumplió 50 años. Foto: composición LR/Instagram

Luis Cuto Guadalupe celebró el pasado 3 de marzo sus 50 años rodeado del cariño de su familia y amigos. El exfutbolista compartió emotivos mensajes que le dedicaron, entre los cuales destacó el de su hija Ariana Guadalupe, quien mostró lo orgullosa que está de su padre.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. No sabes lo agradecida que estoy con la vida por haberme dado un padre tan maravilloso”, expresó la hija del exfutbolista, quien es modelo e influencer.

PUEDES VER: Jefferson Farfán sorprende en vivo a 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

lr.pe

Hija de Cuto Guadalupe celebra sus 50 años con emotivo mensaje

Ariana Guadalupe fue una de las primeras en saludar públicamente a su padre. “Gracias por todo lo que haces por mí y mis hermanos, por apoyarme siempre y estar para mí cuando lo necesito. Nunca dejes de sonreír y que Dios te bendiga siempre”, escribió la joven en un estado de su cuenta de Instagram, junto con imágenes de ambos.

A este saludo se sumaron otros familiares, como su sobrino Jefferson Farfán, quienes también aprovecharon la fecha para expresarle su afecto. “Te mereces todo lo mejor del mundo, mi ‘galáctico’”, escribió la ‘Foquita’.

El exfutbolista también reveló que inició su día con una serenata y luego acudió a la iglesia Las Nazarenas para orar. “Agradecer a Dios que me da vida y salud para disfrutar con mi madre, hijos, familiares y amigos. La fe es lo más lindo de la vida”, escribió.

Cuto Guadalupe

Cuto Guadalupe recibe visita de sus familiares y amigos en su cumpleaños. Foto: Instagram

PUEDES VER: Actriz Mayella Lloclla revela su secreto para lucir de 20 tras cumplir 40 años: "La juventud no es un número"

lr.pe

¿Cuántos hijos tiene Cuto Guadalupe?

Luis Guadalupe formó una familia numerosa. Según ha revelado en entrevistas, el exfutbolista es padre de cinco hijos: Luis, Elías, Ariana, Cielo y Leo. Su rol como padre ha sido una constante en sus declaraciones, en las que suele resaltar el amor y compromiso que siente por cada uno de ellos.

En una reciente entrevista con los exarqueros Diego Penny y José Carvallo, Guadalupe se mostró especialmente conmovido al hablar de su hijo Elías, de 21 años, quien actualmente reside en Bélgica. Entre lágrimas, expresó uno de sus mayores anhelos: “Ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo Elías”.

Notas relacionadas
Actriz Mayella Lloclla revela su secreto para lucir de 20 tras cumplir 40 años: "La juventud no es un número"

Actriz Mayella Lloclla revela su secreto para lucir de 20 tras cumplir 40 años: "La juventud no es un número"

LEER MÁS
Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y revela su dura realidad: "Nuestro comedor es una caja"

Ezio Oliva se muda a España con Karen Schwarz y sus hijas y revela su dura realidad: "Nuestro comedor es una caja"

LEER MÁS
Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

Corazón Serrano anuncia a exfinalista de ‘Yo soy’ como su nueva integrante tras intenso casting: “Felicitaciones, Sharik Danae”

LEER MÁS
Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

Esposa de Manolo Rojas rompe en llanto al recordar la promesa que el cómico no le pudo cumplir: "No voy a poder"

LEER MÁS
Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

LEER MÁS
Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

Katia Condos habla por primera vez sobre el fin de su matrimonio de 30 años con Federico Salazar y hace emotiva confesión: "No lo esperaba"

LEER MÁS
Katy Jara conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé tras dura lucha por quedar embarazada: "Sufrimos mucho"

Katy Jara conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé tras dura lucha por quedar embarazada: "Sufrimos mucho"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

Semifinales y playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: resultados de los partidos de vuelta del campeonato

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Espectáculos

¿Piero Arenas a la cárcel? Streamer afirma que le dictaron prisión preventiva por presunto abuso contra joven

Alejandra Baigorria y la vez que reveló su secreto para convertirse en empresaria top y conquistar Gamarra: “Sufría muchos robos”

Corazón Serrano: ¿quién es y cuántos años tiene Sharik Danae, su nueva integrante y finalista de 'Yo Soy'?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

Jorge Nieto: “En campaña uno tiene que medir a quién golpea y a quién no”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025