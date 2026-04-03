Luis Cuto Guadalupe celebró el pasado 3 de marzo sus 50 años rodeado del cariño de su familia y amigos. El exfutbolista compartió emotivos mensajes que le dedicaron, entre los cuales destacó el de su hija Ariana Guadalupe, quien mostró lo orgullosa que está de su padre.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. No sabes lo agradecida que estoy con la vida por haberme dado un padre tan maravilloso”, expresó la hija del exfutbolista, quien es modelo e influencer.

Hija de Cuto Guadalupe celebra sus 50 años con emotivo mensaje

Ariana Guadalupe fue una de las primeras en saludar públicamente a su padre. “Gracias por todo lo que haces por mí y mis hermanos, por apoyarme siempre y estar para mí cuando lo necesito. Nunca dejes de sonreír y que Dios te bendiga siempre”, escribió la joven en un estado de su cuenta de Instagram, junto con imágenes de ambos.

A este saludo se sumaron otros familiares, como su sobrino Jefferson Farfán, quienes también aprovecharon la fecha para expresarle su afecto. “Te mereces todo lo mejor del mundo, mi ‘galáctico’”, escribió la ‘Foquita’.

El exfutbolista también reveló que inició su día con una serenata y luego acudió a la iglesia Las Nazarenas para orar. “Agradecer a Dios que me da vida y salud para disfrutar con mi madre, hijos, familiares y amigos. La fe es lo más lindo de la vida”, escribió.

Cuto Guadalupe recibe visita de sus familiares y amigos en su cumpleaños. Foto: Instagram

¿Cuántos hijos tiene Cuto Guadalupe?

Luis Guadalupe formó una familia numerosa. Según ha revelado en entrevistas, el exfutbolista es padre de cinco hijos: Luis, Elías, Ariana, Cielo y Leo. Su rol como padre ha sido una constante en sus declaraciones, en las que suele resaltar el amor y compromiso que siente por cada uno de ellos.

En una reciente entrevista con los exarqueros Diego Penny y José Carvallo, Guadalupe se mostró especialmente conmovido al hablar de su hijo Elías, de 21 años, quien actualmente reside en Bélgica. Entre lágrimas, expresó uno de sus mayores anhelos: “Ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo Elías”.