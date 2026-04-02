Corazón Serrano elegirá a su nueva vocalista este domingo: conoce quiénes clasificaron al casting final
Las finalistas, provenientes de diversas regiones de Perú, se presentarán junto a la banda de Corazón Serrano para una competencia prometedora. El evento será transmitido en vivo por YouTube.
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Corazón Serrano sorprendió y emocionó a miles de personas al anunciar su casting a nivel internacional. Tras realizar tres rondas de audiciones, la agrupación peruana finalmente eligió a 14 finalistas para la ronda final. Solo una de ellas se sumará a la delantera musical, protagonizada por Yrma Guerrero, Susana Alvarado, Milagros Díaz, Leslie Águila, Cielo Fernández, Kiara Lozano, Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo.
Tras tres fechas de casting que captaron la atención del público, el escenario está listo para recibir a las 14 finalistas que lograron destacar en cada jornada y sorprender al jurado. Las participantes, que llegaron desde distintas partes del Perú, se presentarán acompañadas por la banda completa de la agrupación, en una puesta en escena que promete elevar la exigencia y el nivel de la competencia.
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¿Cuándo es la final del casting de Corazón Serrano?
Corazón Serrano vivirá uno de sus momentos más esperados: la elección de su nueva voz, en una gran final que se realizará este domingo 5 de abril, a partir de las 11.00 a. m., en El Remanso de Comas, como antesala a la presentación de la agrupación piurana, en una jornada que reunirá a sus seguidores en un mismo escenario. Este gran evento de cumbia será transmitido en vivo a través de su canal oficial de YouTube.
El jurado para esta decisiva etapa estuvo conformado por los hermanos Edwin Guerrero, Lorenzo Guerrero y Leo Guerrero, junto a Roberto Navarro y Danilo Segura. Aún no se ha confirmado si será una o dos las ganadoras, lo que suma expectativa a una final que mantiene en vilo a miles de seguidores.
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¿Quiénes son las finalistas del casting de Corazón Serrano?
Finalistas del casting 1:
- Ginett Vargas Guerrero
Ginett Vargas Guerrero clasificó a la ronda final del casting de Corazón Serrano. Foto: Instagram.
- Cesia Ramos Guardado
- Sharik Arévalo Arenas
- Eimy Peralta Gomez
Eimy Peralta Gomez pasó a la final del casting de Corazón Serrano. Foto: Facebook
- Ladiuska Del Milagros Gonzales
- Francesca Michell Siche Murillo
Finalistas del casting 2:
- Eliana Abigail Reátegui Olivos
- Daniela Alcántara Horna
- Natasha Hernández Ulloa
- Dariana Rodriguez Munaylla
- Lucy Chavez Angeles
Finalistas del casting 3:
- Yarid Melgar Córdova
- Rosita Isabel Cabeza Castillo
- Mayte Gamonal Sifuentes