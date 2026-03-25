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Melissa Klug sorprende con su ingreso a ‘La Granja VIP’ y Pamela López toma distancia: “No la conozco”

La empresaria se sumó al reality donde también participa Pamela López, con quien protagonizó una polémica en los últimos meses luego de que esta la vinculara con el futbolista Christian Cueva.

La 'Blanca de Chucuito' se convirtió en la nueva integrante del reality de competencia. Foto: Composición LR
La 'Blanca de Chucuito' se convirtió en la nueva integrante del reality de competencia. Foto: Composición LR

¡Los rumores llegaron a su fin! Luego de que en las últimas horas circularan diversos nombres de la farándula como posibles ingresos a 'La Granja VIP', Melissa Klug fue finalmente la elegida.

Su llegada fue anunciada por los conductores Yaco Eskenazi y Ethel Pozo, generando sorpresa entre los participantes, quienes no esperaban su incorporación. La incorporación de la empresaria se da en reemplazo de Celine Aguirre, quien tuvo que abandonar el reality debido a problemas de salud.

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La reacción de Pamela López tras el ingreso de Melissa Klug

Sin embargo, uno de los momentos más comentados en el programa se dio cuando Ethel Pozo consultó a los participantes sobre el ingreso de Klug. En ese contexto, Pamela López fue directa al marcar distancia. “Yo no la conozco. Es la primera o segunda vez que la veo, creo. Es un integrante más […] Ahora somos quince granjeros”, señaló.

Sus declaraciones se producen en medio de la controversia que ambas protagonizaron meses atrás, luego de que López vinculara a Klug con el futbolista Christian Cueva, lo que desató una serie de reacciones públicas. Sobre la posibilidad de un acercamiento dentro del reality, López fue directa en responder.

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“Si se da, a buena hora, y si no, ya Dios se encargará”, comentó.

Por su parte, Melissa Klug evitó confrontaciones, aunque dejó abierta la posibilidad de interacción durante la convivencia. “Seguramente, en la convivencia pueden pasar muchas cosas”, indicó.

Melissa Klug y Samahara Lobatón protagonizan reencuentro en 'La Granja VIP'

El ingreso de la ‘Blanca de Chucuito’ también tuvo un emotivo momento con su hija, Samahara Lobatón, quien ya formaba parte del programa. Ambas se encontraron dentro de la dinámica del reality y se fundieron en un abrazo ante la mirada de los demás participantes.

Previo a este encuentro, Samahara ya había anticipado su postura sobre una eventual llegada de su madre. “Me reinicia la vida y sigo compitiendo si mi madre cruza esa parte y me abraza”, expresó. Asimismo, dejó entrever el ambiente dentro del programa.

“Son demasiadas víboras acá”, señaló.

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