Pamela López acaparó la atención en ‘La granja VIP’ después de ser vista conversando a solas con Mark Vito fuera de las habitaciones del reality. La escena, registrada por las cámaras del programa en horas de la noche, desató una reacción inmediata de Paul Michael, quien no ocultó su incomodidad al enterarse de que la animadora había salido sin comentarle antes sobre ese encuentro.

El momento encendió una nueva tensión dentro de la convivencia. Mientras López sostenía que la charla con Mark Vito estaba relacionada con estrategias del juego, Paul Michael interpretó la situación con sospecha y le exigió explicaciones. La discusión subió de tono frente al tiktoker, quien optó por guardar silencio mientras la pareja intercambiaba reclamos en medio de un clima marcado por los celos y la desconfianza.

“Eres insoportable”: el reclamo de Pamela López a Paul Michael por escena de celos

La molestia de Paul Michael quedó expuesta apenas supo que Pamela López había estado a solas con Mark Vito. Según se vio en las imágenes, ella apareció en pijama, con una taza en la mano, mientras conversaba con el participante estadounidense lejos del resto de compañeros. Ese detalle bastó para que el cantante cuestionara por qué la conversación se dio únicamente entre ambos y no incluyó al grupo, pese a que, de acuerdo con la versión de López, el tema giraba en torno a la estrategia para avanzar en ‘La granja VIP’.

Durante el cruce, Pamela López intentó aclarar que Mark Vito le había pedido hablar en privado y que la intención era comentarle aspectos vinculados al juego. Sin embargo, Paul Michael insistió en su reclamo y lanzó una pregunta directa: “¿Y por qué contigo sola? ¿Pero tú solamente? ¿Por qué no nos unes a tu estrategia?”.

La respuesta de la animadora fue inmediata y visiblemente cargada de fastidio. “Paul, escucha con atención, me revientas, eres insoportable”, dijo, dejando en evidencia su enojo por la actitud de su pareja.

Pamela López remarcó además que, en un ambiente compartido como el del reality, no siempre resulta sencillo conversar con privacidad dentro del cuarto donde duermen los demás participantes. En esa línea, defendió que podía recibir la información y luego transmitirla con mayor claridad.

Mark Vito y Pamela López fueron captados a solas en la noche en 'La granja VIP'

La secuencia mostró a Mark Vito y Pamela López alejándose paulatinamente del interior de la casa para sostener una conversación extensa sin la presencia de otros concursantes. Aunque no se reveló un acuerdo concreto entre ambos, la explicación de López apuntó a un posible armado de estrategias dentro de 'La granja VIP', un factor habitual en este tipo de formatos donde cada movimiento puede alterar la dinámica de convivencia y competencia.

La escena no pasó inadvertida por el peso de los nombres involucrados. Pamela López quedó en el centro del episodio, Paul Michael expuso abiertamente sus dudas, mientras Mark Vito intentaba hacerle entender al cantante los motivos de su conversación con la influencer.