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Pamela López llora y conmueve al confesar que necesita quedarse en ‘La granja VIP’ para pagar deudas: “Cosas que yo debo”

Pamela López se habría olvidado de que estaba siendo grabada y sostuvo una conversación con la actriz Mónica Torres, en la que decidió sincerarse sobre su objetivo en el reality ‘La granja VIP’.  

Pamela López tiene tres hijos pequeños en común con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Panamericana.
Pamela López tiene tres hijos pequeños en común con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Panamericana.

‘La granja VIP’, reality de convivencia de Panamericana TV, está por cumplir dos semanas de competencia y los participantes comienzan a hacer revelaciones y olvidan que son grabados las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Esta vez, Pamela López y Mónica Torres sostuvieron una conversación en la que la todavía esposa de Christian Cueva confesó, entre lágrimas, que no cree ganar el reality, pero que necesita permanecer el mayor tiempo posible para seguir ganando dinero y resolver sus problemas económicos: “Cosas que yo debo”, reveló la trujillana.

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Pamela López le revela a Mónica Torres que necesita dinero

“Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo”, reveló llorando Pamela López a Mónica Torres, mientras la actriz intentaba darle ánimos. La trujillana no precisó el monto de su deuda ni el origen de estas, ya que prefirió no dar mayores detalles.

Además, reconoció lo complicado que es estar en ‘La granja VIP’, tras haber sostenido una fuerte discusión con Pati Lorena, considerada una de las participantes más conflictivas de la competición. “Pero yo no sé sobre esto (reality). No sé quién es real o qué”, se sinceró la influencer.

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Pamela López y Pati Lorena protagonizan discusión y le recuerdan a Christian Cueva

Pamela López no soportó que Pati Lorena se refiriera a Paul Michael como ‘chibolo’. Por esa razón, la trujillana decidió encarar a la exproductora de Gisela Valcárcel. “Señora, culturícese. La palabra respeto abarca mucho; él se llama Paul Michael y aprenda a dirigirse por su nombre. ¿A usted le gustaría que le llame por un calificativo?”, precisó.

Frente a esto, Pati Lorena no se hizo problemas en responderle y le recordó el comunicado que publicó Christian Cueva anunciando el fin de su matrimonio con López. “Ahora entiendo por qué la dejaron”, expresó. De inmediato, Diego Chávarri intervino para calmar el ambiente de tensión.

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