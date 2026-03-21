Shirley Arica en peligro de ser la primera eliminada de 'La Granja VIP Perú' tras votación de Pamela López

Samahara Lobatón y 'La Mackyna' están sentenciados en 'La Granja VIP Perú' junto a Shirley Arica. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Samahara Lobatón y 'La Mackyna' están sentenciados en 'La Granja VIP Perú' junto a Shirley Arica. | Foto: composición LR/Panamericana TV

La tensión en ‘La Granja VIP Perú’ alcanzó un nuevo nivel luego de que Pamela López sorprendiera con una jugada que dejó a Shirley Arica en la zona de eliminación junto a Samahara Lobatón y ‘La Mackyna’. El reality de Panamericana TV, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, vive su primer gran giro justo antes de la gala de este sábado 21 de marzo.

Desde su estreno, el programa ha mostrado alianzas frágiles y estrategias cambiantes. En ese contexto, la decisión de Pamela no solo modificó el rumbo de la competencia, sino que también abrió un debate sobre las estrategias dentro de la granja.

Pamela López salva a Pati Lorena y expone a Shirley Arica

La espera dinámica de “traición” dejó un giro inesperado: Pamela López utilizó su poder para sacar a Pati Lorena de la lista de sentenciados. Sin embargo, esa acción significó que Shirley Arica heredara los votos acumulados de la productora de TV y quedara directamente en riesgo de eliminación.

El momento se vivió con máxima tensión, pues los concursantes estaban con los ojos vendados y la pareja de Paul Michael entregó el sobre rojo a Shirley, mientras el resto recibía sobres verdes.

Samahara, ‘La Mackyna’ y Shirley: el público decide

La gala de este sábado 21 de marzo será clave. Shirley Arica, Samahara Lobatón y ’La Mackyna’ son los sentenciados y una de ellas se convertirá en el primer participante eliminado de ‘La Granja VIP Perú’.

La producción confirmó que todo depende del público: los televidentes pueden ingresar al portal oficial del programa (AQUÍ), registrarse y votar hasta 10 veces al día por su favorito. El resultado se dará a conocer en la transmisión de Panamericana Televisión, donde se revelará quién abandona la competencia y quién sigue en carrera por el premio mayor de S/100.000.