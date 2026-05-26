Un hallazgo en los humedales de Florida revela que buitres nativos se alimentan de huevos de la pitón birmana, una serpiente invasora que amenaza el ecosistema de los Everglades. | Foto: Revista Sinc

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Un hallazgo inesperado en los humedales del sur de Florida abrió una nueva línea de esperanza frente al avance de una de las especies invasoras más problemáticas de Estados Unidos. Un grupo de investigadores documentó por primera vez a buitres nativos que se alimentaban de huevos de pitón birmana, una serpiente que desde hace años amenaza el equilibrio ecológico de los Everglades por su rápida reproducción y expansión.

La observación se produjo en 2023 dentro del área de manejo de vida silvestre Francis S. Taylor, en el condado de Broward, mientras especialistas de la Universidad de Florida realizaban labores de seguimiento como parte de un programa de radiotelemetría. Al llegar a un nido para retirar los huevos antes de su eclosión, encontraron al menos cuatro buitres alimentándose directamente de la puesta.

Este descubrimiento sugiere que la fauna nativa podría ayudar a controlar la población de la pitón birmana, que se reproduce a un ritmo alarmante y afecta la fauna local.

Un hallazgo inédito que amplía la lista de depredadores de la pitón birmana

Los científicos registraron un total de 17 huevos en el sitio. Tres estaban fuera del nido y solo conservaban fragmentos de cáscara, mientras que los otros 14 permanecían perforados, con el contenido expuesto o completamente consumido. Además, la vegetación que cubría la puesta había sido removida, lo que refuerza la hipótesis de que las aves fueron responsables directas del ataque.

Tras inspeccionar el área, el equipo descartó la presencia de otros depredadores o carroñeros. Las marcas encontradas coincidían con perforaciones de pico, lo que permitió atribuir el consumo de los huevos a los buitres. Para los investigadores, se trata del primer caso documentado de un ave que depreda un nido de pitón birmana en estado silvestre, un comportamiento nunca antes registrado.

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Un posible aliado natural contra la expansión de la serpiente invasora

El descubrimiento resulta especialmente relevante debido a la enorme capacidad reproductiva de esta especie. Las hembras adultas de pitón birmana pueden poner entre 50 y 100 huevos por año, lo que ha favorecido su rápida dispersión en los Everglades y su impacto sobre la fauna local. Reducir el número de crías antes del nacimiento podría representar una ayuda clave para contener su crecimiento poblacional.

Los investigadores sostienen que este tipo de interacción demuestra que la fauna nativa está respondiendo a la presencia del reptil invasor y podría desempeñar un papel más importante del que se creía en su control.

Antes ya se habían documentado casos de serpientes cottonmouth, gatos monteses, caimanes americanos e incluso osos negros alimentándose de ejemplares jóvenes o de huevos. Ahora, con la incorporación de los buitres a esa lista, el ecosistema ofrece nuevas pistas sobre cómo afrontaría de forma natural una de sus mayores amenazas ambientales.