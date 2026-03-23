Onelia Molina volvió a pronunciarse sobre la polémica y sorprendió al confirmar que mantiene comunicación con Alejandra Baigorria tras el ampay que sacudió el mundo del espectáculo. La odontóloga reveló que ambas han conversado luego de las imágenes que involucran a Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

“No me gusta llevarme mal con nadie y si en este momento eh tengo que hablar y conversar con ella, como lo hemos venido haciendo, lo voy a hacer. Al final es una persona y una mujer que también está muy lastimada, que está muy triste, que está muy afectada”, expresó la integrante de ‘Esto es guerra’, dejando en evidencia el difícil momento que atraviesa la ‘Gringa de Gamarra’, quien aún no define su situación sentimental tras el escándalo.

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Onelia Molina revela que habló con Ale Baigorria y que aún mantiene contacto con ella

Onelia Molina contó que fue Alejandra Baigorria quien tomó la iniciativa de escribirle tras el ampay difundido por ‘Magaly TV, la firme’. Sin embargo, explicó que recién vio el mensaje días después, lo que retrasó su respuesta.

“Sí, yo hablé con Alejandra. Me escribió el martes y el viernes recién leo su mensaje”, relató en el pódcast ‘Doble Sentido’, precisando que, pese a las diferencias del pasado, decidió responderle y mostrarse abierta al diálogo.

La arequipeña evitó dar detalles sobre el contenido de la conversación, pero dejó claro que su intención es mantener una relación cordial. “¿Por qué no hablar?, ¿por qué no saber?, ¿por qué no apoyarla? Siempre estuve abierta a las disculpas, a la conversación, al diálogo”, afirmó.

Ale Baigorria explica por qué no ha decidido nada tras el ampay de Said Palao

Por su parte, la empresaria rompió su silencio tras varios días y explicó por qué aún no toma una decisión respecto a su relación con Said Palao. “Si no me he manifestado antes es porque el momento por el que estoy pasando no es fácil. No me siento lista. Ni yo sé qué palabras decir, ni lo que siento”, expresó visiblemente afectada.

La ‘Gringa de Gamarra’ también aseguró que necesita tiempo para procesar lo ocurrido antes de tomar una decisión definitiva. “No sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mi familia. Necesito tiempo para pensar. La decisión la voy a tomar yo”, concluyó, reafirmando que, pese a todo, seguirá adelante en medio de la incertidumbre.