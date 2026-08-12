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Mininter: Designan a excandidato al Senado por Renovación Popular como viceministro de Orden Interno

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del general PNP (r) César Jordán Brignole, quien fue candidato al Senado por Renovación Popular y también se desempeñó como asesor municipal en temas de seguridad ciudadana durante la gestión de Rafael López Aliaga.

Mininter: Designan a general (r) PNP César Jordán como viceministro de Orden Interno
Mininter: Designan a general (r) PNP César Jordán como viceministro de Orden Interno | Composición/LR
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El Gobierno oficializó la designación de César Alberto Jordán Brignole en el cargo de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. La norma fue emitida el 11 de agosto de 2026 bajo una resolución suprema publicada en El Peruano, lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y del ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo. La designación se produce luego de que se aceptara la renuncia de Juan Olivera García al cargo.

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Respecto a su trayectoria política, el Registro de Organizaciones Políticas indica que el funcionario es afiliado de Renovación Popular desde el 11 de julio de 2024. Con esa misma agrupación postuló al Senado de la República en las elecciones generales de 2026, donde integró la lista por distrito único nacional con el número 23, aunque no consiguió una curul.

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Su historial registra además una militancia previa en Alianza para el Progreso entre septiembre de 2020 y junio de 2021, fecha en la que renunció. En ninguno de los dos partidos ocupó cargos directivos ni representó a comités distritales o provinciales.

En la administración pública, Jordán se desempeñó como asesor en materia de seguridad ciudadana dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, labor que ejerció durante las gestión de Rafael López Aliaga. Asimismo, de acuerdo con su declaración jurada, registra que fue gerente de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Comas.

En el plano académico, el funcionario cuenta con licenciatura y bachillerato en Relaciones Industriales por la Universidad de San Martín de Porres, títulos obtenidos en el año 2004. Asimismo, cuenta con la licenciatura (2011) y el bachillerato (2012) en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. En el año 2022, concluyó la maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

Tras hacerse pública su designación, el viceministro agradeció su nombramiento en sus redes sociales y señaló que trabajará de la mano con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir delitos como el crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico.

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