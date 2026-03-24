Magaly Medina anunció una bomba para su programa del martes 24 de marzo y la adelantó con un impactante avance en redes sociales. En el clip, Onelia Molina hace revelaciones inéditas sobre el viaje que Said Palao realizó junto a Mario Irivarren. Según la influencer, el esposo de Alejandra Baigorria habría tenido un comportamiento inapropiado. “Said hizo de las suyas”, afirmó.

Cabe precisar que en la edición del lunes 23 de marzo de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora de televisión anunció que revelaría más datos sobre los implicados en el reciente viaje al país gaucho y dejó a muchos en suspenso. “Lo que sí puedo anunciarles para el día de mañana es esto: una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del operativo Argentina”, señaló Medina Vela.

Las confesiones de Onelia Molina en Magaly Medina

Magaly Medina mostrará en exclusiva declaraciones de la ‘combatiente’ Onelia Molina sobre un viaje que realizó Said Palao junto a su grupo de amigos a Colombia hace unos meses. Según detalló la odóntologa, ella tiene información confidencial sobre esto y lo contó todo ante el reportero de ‘Magaly TV, la firme’.

“Yo tengo el nombre de las chicas en Medellín”, señaló la arequipeña, revelando que estaba al tanto de lo sucedido en el “viaje de solteros” que realizó el esposo de Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y compañía. Asimismo, dejó en shock a más de uno al asegurar que estuvieron acompañados por mujeres y que Said Palao habría traicionado a la ‘Gringa de Gamarra’.

“Son, literal, chicas de compañìa. Si supieran que en Medellín se portaron peor, Said hizo de las suyas", añadió Molina. Las declaraciones completas de la conductora de podcast saldrán desde las 9:30 p.m. en ‘Magaly TV, la firme’ por ATV.

Magay Medina le pide a Onelia Molina revelarle todo lo que sabe a Alejandra Baigorria

Luego de que Alejandra Baigorria señalara que no sabe que decisión tomar respecto a las imágenes que salieron de Said Palao en Argentina, Magaly Medina le hizo un pedido a Onelia Molina. Según la ‘Urraca’, la modelo arequipeña tiene información confidencial que ayudarían a la exchica reality a darse cuenta de las cosas.

“Ayúdala, Onelia, y cuéntale todo lo que sabes porque tú sabes bastante. Cuéntale, hazle un favor”, manifestó la figura televisiva de ATV. “Así como los hombres se tapan entre ellos, estos saca-vuelteros se apañan entre ellos, y todos se están ciñendo a un guion para quedar bien. Tú, todo lo que sabes, desembúchaselo”, agregó.