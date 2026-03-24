Onelia Molina rompió su silencio tras su separación de Mario Irivarren y reveló detalles sobre el polémico viaje que el exchico reality realizó junto con Said Palao y su grupo de amigos a Colombia. En declaraciones para 'Magaly TV, la firme', la odontóloga aseguró que lo ocurrido en Medellín habría sido incluso más escandaloso que lo visto posteriormente en Argentina.

“Si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas, como siempre…”, afirmó Onelia Molina que le contó Tammy Parra, la influencer mexicana y expareja de Diego Rodríguez, quien estuvo en el viaje de despedida de soltero de Said Palao en marzo de 2025. En el grupo también estuvieron Patricio Parodi, Francho Sierralta, Hugo García y Ostin Palao, quienes habrían protagonizado fiestas privadas.

Onelia Molina revela fiesta con mujeres en la despedida de soltero de Said Palao en Colombia

Durante la entrevista, Onelia Molina aseguró que tiene información detallada sobre lo ocurrido en Medellín, donde el grupo habría alquilado un Airbnb y organizado reuniones con mujeres. “Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín. Son literal, chicas de compañía… en Medellín tuvieron todas sus cosas, todos sus temas, lo mismo en un Airbnb”, declaró.

La integrante de 'Esto es guerra' también indicó que la información le fue proporcionada por Tammy Parra, influencer mexicana y expareja de Diego Rodríguez. Según su versión, Parra habría tenido acceso a material que evidenciaría lo sucedido durante esos días. “Tammy… me dijo que ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes”, relató.

Entre los nombres mencionados, la odontóloga señaló a una mujer identificada como Luciana Ossa en redes sociales. Además, el programa difundió imágenes del 16 de marzo en una discoteca, donde se observa a Mario Irivarren bailando con varias mujeres, acompañado de sus amigos como Hugo García, Francho Sierralta y Patricio Parodi.

Onelia Molina asegura que no regresará con Mario Irivarren

En medio de la polémica, Onelia Molina también fue tajante sobre su relación con Mario Irivarren, dejando en claro que no existe posibilidad de reconciliación. “Yo en realidad no voy a volver con mi relación… yo le tengo asco a la persona, a Mario”, expresó.

La odontóloga enfatizó que prefiere mantener distancia total del exchico reality y evitar cualquier tipo de vínculo a futuro. “Yo con Mario no quiero saber nada y mientras más lejos, mejor”, añadió.