Said Palao publica video junto a Alejandra Baigorria en divertido momento en la playa pese distanciamiento por ampay en Argentina
En declaraciones a la prensa, la 'Rubia de Gamarra' confesó que el chico reality no ha abandonado la vivienda familiar, aunque el diálogo entre ambos es mínimo.
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Said Palao sorprendió en redes sociales tras publicar un video junto a Alejandra Baigorria y su hija, en el que disfrutan de un divertido momento familiar. Las imágenes generaron asombro en los cibernautas, ya que la popular 'Rubia de Gamarra' anunció que se encontraba en un periodo de distanciamiento con su aún esposo, tras el ampay que el chico reality protagonizó en un yate junto a varias mujeres en Argentina.
En las imágenes publicadas el domingo 22 de marzo, se observa al hermano de Austin Palao y a la empresaria en la playa, mientras juegan a las cartas y se ríen. Sin embargo, la publicación sería parte de una publicidad del clásico juego de cartas UNO. Se desconoce si el material fue grabado antes o después del denominado 'Operativo Argentina', pero el video ya ha generado diversos comentarios en plataformas digitales.
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Alejandro y Said Palao se muestran jugando a las cartas
En la publicación aparecen la influencer y el chico reality junto a la hija de este. Antes de iniciar el juego, Baigorria les advierte: "Chicos, quiero jugar tranquila. Nada de piconerías, nada". Tras ello, la menor aseguró que eso sería imposible para su papá porque es "demasiado picón", lo que desató la risa de todos.
Por su parte, Palao reconoció que se toma en serio los juegos de cartas y que, más allá de quién gane, lo importante es compartir en familia. "Pero lo mejor, nos reímos todo el tiempo". El guerrero optó por desactivar la opción de comentarios para evitar el escrutinio público, tanto para él como para su esposa.
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Alejandra Baigorria confirma que aún vive con Said Palao pese al ampay
En declaraciones para las cámaras de 'Amor y fuego', la autora de 'Yo puedo, sé que puedo' confirmó que, pese al ampay en Argentina, el chico reality no ha abandonado la vivienda familiar, aunque el diálogo entre ambos es mínimo. "Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, no les voy a mentir", se sinceró.
En esa misma línea, Alejandra Baigorria indicó que necesita tiempo antes de decidir si perdona o no a Said Palao. Además, evalúa la posibilidad de viajar fuera del país y así reflexionar con tranquilidad antes de tomar una decisión definitiva.