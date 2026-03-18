HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Captan a joven acariciando la espalda de Said Palao en una piscina en Argentina: Magaly Medina mostró nuevas imágenes

Magaly Medina cumplió su promesa y lanzó en vivo el nuevo ampay de Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, durante una fiesta en Argentina.

Magaly Medina que estas nuevas imágenes lo estaban viendo más de 150 mil personas en YouTube. Foto: Composición LR/ATV.
Magaly Medina que estas nuevas imágenes lo estaban viendo más de 150 mil personas en YouTube. Foto: Composición LR/ATV.

Magaly Medina presentó el tan promocionado ampay de Said Palao en Argentina, ocurrido el sábado 14 de marzo. En las imágenes se observa al esposo de Alejandra Baigorria en una piscina junto a Mario Irivarren y Francho Sierralta, rodeados de ocho mujeres en ropa de baño. En el club donde se encontraban, ubicado en San Sebastián, Buenos Aires, había también alcohol y parrilla.

Si bien no se captaron escenas de besos, como en el ampay a Mario Irivarren del martes 17, se pudo ver a una joven dentro de la piscina que parecía tenerle mucha confianza a Said Palao, ya que le acariciaba la espalda varias veces mientras él tomaba una bebida y se mostraba receptivo a ese gesto de cariño. Incluso ella le arrojó agua, aparentemente buscando un pretexto para tocarlo.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria responde con ironía tras el ampay de Said Palao en Argentina: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

lr.pe

Said y Mario Irivarren habrían pasado la noche con mujeres del yate, según ‘Magaly TV: la firme’

Las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ documentaron todas las imágenes tras la famosa fiesta en el yate el viernes 13. Al día siguiente, según la voz en off del informe, algunas de esas mujeres se habrían quedado a dormir en el Airbnb alquilado por Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta.

“Fuimos a primera hora al Airbnb donde se quedaban para ver si las muchachitas pasaron la noche allí con ellos, y adivinen qué. Algunas salían tempranito después del relajo (del viernes 13)”, decía mientras las imágenes mostraban a las chicas yéndose en taxi.

Posteriormente, un nuevo grupo de chicas acompañó a los chicos realitys a la siguiente fiesta en la piscina. En ese contexto, Said Palao fue visto muy sonriente con dos mujeres mientras llevaba el alcohol hacia el vehículo que los trasladaría al club.  

PUEDES VER: Así fue el ampay de Mario Irivarren y Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, en fiesta privada con mujeres en Argentina

lr.pe
Notas relacionadas
Hermano de Alejandra Baigorria la felicita tras dar charla, luego del ampay de Said Palao en Argentina: “Eres admirable, no paras”

Hermano de Alejandra Baigorria la felicita tras dar charla, luego del ampay de Said Palao en Argentina: “Eres admirable, no paras”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria responde con ironía tras el ampay de Said Palao en Argentina: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

Alejandra Baigorria responde con ironía tras el ampay de Said Palao en Argentina: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria reaparece dando charla de empoderamiento tras ampay de Said Palao en Argentina: fue ovacionada por asistentes

Alejandra Baigorria reaparece dando charla de empoderamiento tras ampay de Said Palao en Argentina: fue ovacionada por asistentes

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alejandra Baigorria responde con ironía tras el ampay de Said Palao en Argentina: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

Alejandra Baigorria responde con ironía tras el ampay de Said Palao en Argentina: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

LEER MÁS
Norka Ascue se quiebra y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

Norka Ascue se quiebra y pide perdón a hija mayor de Christian Domínguez tras revelarse fuertes audios: "Ha sido la calentura del momento"

LEER MÁS
¿Quién es Francho Sierralta, el amigo de Mario Irivarren y Said Palao que viajó a Argentina y fue captado besando a joven estando casado?

¿Quién es Francho Sierralta, el amigo de Mario Irivarren y Said Palao que viajó a Argentina y fue captado besando a joven estando casado?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Captan a joven acariciando la espalda de Said Palao en una piscina en Argentina: Magaly Medina mostró nuevas imágenes

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de marzo, según Jhan Sandoval

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 19 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Diego Chávarri pierde los papeles y tiene acalorada discusión con Pati Lorena en ‘La Granja VIP’: “¿Quién eres tú?”

Stiven Franco, excantante de La Bella Luz, es anunciado como nuevo vocalista de Armonía 10: “Soñé con ser muy grande”

Mónica Torres recuerda que casi pierde la vida por una mala praxis al someterse a una banda gástrica: “Desperté en UCI”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, es denunciado por presunto abuso sexual: titular de Minem se pronuncia

Caso Acuña: Fiscalía interviene hospitales en Chiclayo por contrato millonario vinculado al padre de Brunella Horna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025