Magaly Medina que estas nuevas imágenes lo estaban viendo más de 150 mil personas en YouTube. Foto: Composición LR/ATV.

Magaly Medina que estas nuevas imágenes lo estaban viendo más de 150 mil personas en YouTube. Foto: Composición LR/ATV.

Magaly Medina presentó el tan promocionado ampay de Said Palao en Argentina, ocurrido el sábado 14 de marzo. En las imágenes se observa al esposo de Alejandra Baigorria en una piscina junto a Mario Irivarren y Francho Sierralta, rodeados de ocho mujeres en ropa de baño. En el club donde se encontraban, ubicado en San Sebastián, Buenos Aires, había también alcohol y parrilla.

Si bien no se captaron escenas de besos, como en el ampay a Mario Irivarren del martes 17, se pudo ver a una joven dentro de la piscina que parecía tenerle mucha confianza a Said Palao, ya que le acariciaba la espalda varias veces mientras él tomaba una bebida y se mostraba receptivo a ese gesto de cariño. Incluso ella le arrojó agua, aparentemente buscando un pretexto para tocarlo.

Said y Mario Irivarren habrían pasado la noche con mujeres del yate, según ‘Magaly TV: la firme’

Las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ documentaron todas las imágenes tras la famosa fiesta en el yate el viernes 13. Al día siguiente, según la voz en off del informe, algunas de esas mujeres se habrían quedado a dormir en el Airbnb alquilado por Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta.

“Fuimos a primera hora al Airbnb donde se quedaban para ver si las muchachitas pasaron la noche allí con ellos, y adivinen qué. Algunas salían tempranito después del relajo (del viernes 13)”, decía mientras las imágenes mostraban a las chicas yéndose en taxi.

Posteriormente, un nuevo grupo de chicas acompañó a los chicos realitys a la siguiente fiesta en la piscina. En ese contexto, Said Palao fue visto muy sonriente con dos mujeres mientras llevaba el alcohol hacia el vehículo que los trasladaría al club.