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Magaly Medina hace fuerte confesión sobre acusación de lavado de activos contra María Pía Copello en redes sociales: “Yo jamás sería amiga de alguien así”

Luego de que usuarios intentaran vincular a María Pía con una denuncia archivada por un presunto caso de lavado de activos que involucró a la familia de su esposo, Magaly Medina exigió que cesen las críticas hacia la exanimadora infantil.   

María Pía Copello y a Magaly Medina les une una gran amistad. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.
María Pía Copello y a Magaly Medina les une una gran amistad. Foto: Composición LR/ATV/YouTube.
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Magaly Medina sorprendió al referirse a las acusaciones que María Pía Copello continúa recibiendo en redes sociales de presunto lavado de activos. Aunque la exanimadora infantil nunca fue investigada, los cibernautas intentaron vincularla con esta denuncia, publicada por la web El Foco, que habría involucrado a la familia de su esposo, Samuel Dyer. Este caso fue archivado en 2023 por falta de pruebas.

La presentadora de ATV le mostró su respaldo a su amiga luego de emitir en su programa un informe sobre las muestras de cariño que ambas recibieron de los ciudadanos de Pisco durante su visita para participar en un evento. Fue entonces cuando Magaly pidió que cesen las críticas contra Pía y lanzó una confesión: “Jamás sería amiga de alguien que se dedica al lavado de activos”, expresó seriamente.

Magaly Medina habló sobre María Pía Copello. Foto: ATV.

Magaly Medina habló sobre María Pía Copello. Foto: ATV.

PUEDES VER: María Pía Copello rompe su silencio tras ser tildada de "lavandera" y anuncia acciones legales: "Me difaman todos los días"

lr.pe

Magaly Medina le da su respaldo a María Pía tras acusaciones de lavado de activos en redes

En su más reciente programa, Magaly Medina señaló que las críticas que recibe constantemente María Pía Copello en redes sociales, donde buscan vincularla con un presunto caso de lavado de activos relacionado con su esposo, no representarían el verdadero sentir del público. La conductora hizo este comentario luego de exponer las muestras de cariño que ambas recibieron de los ciudadanos de Pisco durante su visita a la ciudad.

“Pese a todo el hate que ha recibido, la gente está cambiando la opinión sobre ella porque se dieron cuenta de que cuando tú tienes algo contra una figura y no muestras pruebas contundentes, entonces estás hablando falacias. Entonces estás mintiendo y estás solo queriendo que la gente los deteste”, declaró.

Además, la presentadora aseguró que María Pía no está involucrada en ninguna situación ilícita y afirmó que sus propios principios le impedirían mantener una amistad con alguien relacionada con lavado de activos.

“No he visto ninguna supuesta investigación que diga lo que aquellos han querido enroscarle (A María Pía). Cosas muy falsas. Yo jamás sería amiga de alguien que se dedique al lavado de activos. Jamás podría. Es algo que mis principios me lo impedirían. Y la gente que me conoce, lo sabe”, expresó la popular 'urraca'.  

PUEDES VER: María Pía Copello rechaza acusaciones en su contra: "Son completamente falsas"

lr.pe

Magaly Medina afirma que el ‘rating’ de María Pía subió en su canal de streaming

Magaly Medina también defendió a María Pía Copello ante las críticas de sus detractores, quienes cuestionaron los supuestos bajos números de audiencia que registra la exanimadora infantil en su canal de streaming '+QTV'. La presentadora afirmó que el ‘rating’ de su amiga aumentó y la instó a que muestre los resultados para evitar que continúen circulando comentarios sin información real.

“Ella ha subido sus cifras y más debería enseñarlas para que algunos, que parece no están informados, no opinen a base de falsedades”, expresó.

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