Silvia Cornejo le puso fin a su romance con Jean Paul Gabuteau y reveló que está embarazada. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

Silvia Cornejo le puso fin a su romance con Jean Paul Gabuteau y reveló que está embarazada. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

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Jean Paul Gabuteau vuelve a estar en el centro de la polémica luego de ser captado junto a su expareja Analía Jiménez. El empresario fue registrado besándola y entrando con ella a un baño durante aproximadamente 20 minutos, pese a que mantenía una relación con Silvia Cornejo, quien además confirmó que está embarazada de su segundo hijo.

Tras difundirse las imágenes, la expresentadora de América Televisión conversó con Magaly Medina y reveló detalles de lo ocurrido antes y después del ampay. Según relató, Gabuteau le había dicho que saldría con un grupo de amigos, pero nunca le contó que se había encontrado con Jiménez. Lo que más llamó su atención fue que, horas después, ambos participaron de un almuerzo con amigos como si nada hubiera sucedido.

Silvia Cornejo revela que se encontró con Jean Paul Gabuteau tras verse con Analía Jiménez

Silvia Cornejo explicó que Jean Paul Gabuteau le había anticipado que saldría el viernes con un grupo de amigos. Sin embargo, en ningún momento le mencionó que Analía Jiménez aparecería durante aquella salida. Para la exconductora, la situación adquirió mayor gravedad porque posteriormente tuvo la oportunidad de hablar con su pareja sin que él le revelara lo ocurrido.

"Lo que él me dijo es que este viernes salía con un grupo de amigos, me mencionó a sus amigos con los que iba a salir y el día sábado hemos estado en un almuerzo con amigos, disfrutando como si nada hubiera pasado", contó la exfigura televisiva durante su conversación con Magaly Medina.

"Hay que tener pecho frío para poder fingir, ¿no? Que está todo bien", manifestó al recordar cómo transcurrieron aquellas horas.

Cornejo también señaló que Gabuteau pudo haberle contado lo sucedido durante el sábado o domingo, pero decidió guardar silencio. "No me mencionó (que llegó Analía), porque ha tenido la oportunidad de hablar conmigo el sábado o domingo, que me diga ‘he salido y me la encontré’, pero nada", sostuvo.

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Silvia Cornejo revela que está embarazada tras ampay de Jean Paul Gabuteau

La situación también tomó otra dimensión luego de que Silvia Cornejo confirmara públicamente que está embarazada de su segundo bebé con Jean Paul Gabuteau. La exconductora manifestó que, pese a encontrarse esperando a su hijo, decidió poner fin a la relación y priorizar su bienestar y el de sus dos pequeños.

"Estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau, pero eso no es un limitante para yo decir que voy a continuar con él", declaró al programa 'Amor y fuego'. Además, precisó que su relación con el empresario había terminado tras conocer las imágenes.

La también madre de un niño de nueve años aseguró que ya no estaba dispuesta a perdonar nuevas situaciones de este tipo. "Yo creí en él, pero es un hombre de cincuenta años que tiene que hacerse responsable de sus actos y yo cuidar la estabilidad emocional de mi hijo de nueve años y del que viene en camino", expresó.



