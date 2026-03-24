La conductora anunció una nueva primicia que se emitirá en su programa este martes 24 de marzo. Foto: ATV

La conductora anunció una nueva primicia que se emitirá en su programa este martes 24 de marzo. Foto: ATV

Magaly Medina volvió a generar expectativa entre sus televidentes al anunciar que en la próxima edición de Magaly TV, La Firme se difundirá una nueva revelación vinculada al denominado ‘Operativo Argentina’, el caso que involucra a varios chicos reality tras el ampay registrado en un yate en Buenos Aires.

El adelanto llega a una semana de la difusión de las imágenes en las que Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Salvatierra fueron captados en una celebración junto a varias mujeres, hecho que desató una ola de reacciones incluso a nivel internacional.

Magaly anuncia "revelación" en su programa a una semana del operativo Argentina. Foto: ATV

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Magaly Medina anuncia nueva revelación sobre el ‘Operativo Argentina’

Durante la reciente emisión de su programa, la conductora adelantó que el material será presentado este martes 24 de marzo, dejando a entrever que podría tratarse de nuevos detalles sobre lo ocurrido.

“Lo que sí puedo anunciarles para el día de mañana es esto: una revelación que pondrá de cabeza a los protagonistas del operativo Argentina”, se escucha en el avance difundido.

Asimismo, explicó que la decisión de emitir el contenido en esa fecha responde a una práctica habitual del programa.

"Como nosotros somos supersticiosos, el ampay no lo pasamos un lunes. Lo pasamos un día martes y esta información, por eso, no se la vamos a pasar hoy. Se la vamos a dar mañana. A una semana de la celebración del ‘operativo Argentina’”, comentó.

Envía mensaje a Alejandra Baigorria previo a su anuncio

En medio del anuncio, la “urraca” también se dirigió a la ‘gringa de Gamarra’, quien se ha visto directamente involucrada tras las imágenes protagonizadas por su esposo en el yate compartiendo con varias mujeres.

“Atenta, Alejandra, para que después no digas que la gente te hizo tomar una decisión. Finalmente, va a tomar la decisión que le dé la gana. Nosotros no somos psicólogos ni terapeutas, solamente personas que hemos vivido un poquito más que ella. Que de repente, en algún momento, nos hemos querido tan poquito como ella”, expresó.

Además, la conductora compartió una reflexión sobre el momento actual que atraviesa la influencer.

“Nosotros podemos ser exitosos, lo que quieras, pero a veces hay partes que no hemos sanado y nos hacen tener que, a veces, salvar a la humanidad completa, querer salvar a cada idiota que se presenta en tu camino y ese no es nuestro destino, querida Alejandra. Ojalá lo de mañana te haga abrir los ojos mejor”, añadió.