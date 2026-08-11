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Korina Rivadeneira encara a reportero tras mencionar que Mario Hart no descarta reconciliación: "No seas mentiroso"

La influencer venezolana Korina Rivadeneira tuvo una inesperada reacción cuando un reportero le recordó que Mario Hart dejó abierta la posibilidad de una reconciliación entre ambos.

Korina Rivadeneira aclaró sobre su relación con Mario Hart. Foto: composición LR/difusión/radiochica2
Korina Rivadeneira aclaró sobre su relación con Mario Hart. Foto: composición LR/difusión/radiochica2
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Korina Rivadeneira reaccionó con sorpresa cuando la prensa le recordó las declaraciones de Mario Hart sobre una posible reconciliación entre ambos. La influencer venezolana aclaró que entre ella y el padre de sus dos hijos existe “un cariño” por los años que compartieron, pero negó que actualmente exista un sentimiento amoroso.

La exchica reality explicó que mantiene una buena relación con el piloto. Sus declaraciones se produjeron luego de que el reportero mencionara que el piloto había dejado abierta la posibilidad de volver con ella en unos años. "No hay ningún sentimiento, no seas mentiroso, hay un cariño", respondió durante el avant premiere de la película 'Mañana me caso'.

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Korina Rivadeneira aclara qué siente por Mario Hart tras su separación

Durante la entrevista, Korina Rivadeneira fue consultada por los comentarios que Mario Hart realizó en su pódcast 'Sin más que decir', donde habló sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro. El reportero le comentó que el piloto habría dejado entrever que todavía existía un sentimiento por ella y que incluso podría retomar la relación.

La pregunta generó una evidente reacción de sorpresa en la modelo venezolana, quien rápidamente corrigió al periodista. Ante la insistencia del reportero, quien incluso pidió a sus compañeros de prensa que respaldaran lo dicho, la exchica reality explicó que el afecto que siente por el piloto está relacionado con la historia que ambos compartieron y el vínculo que mantienen como padres.

"Él ha dicho que hay un sentimiento de cariño. Yo también siento mucho cariño con él, es decir, es el papá de mis hijos. He estado mucho tiempo con él, es el hombre del que me enamoré. Obviamente hay un cariño", señaló la influencer venezolana tras separarse del padre de sus hijos.

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¿Mario Hart quiere regresar con Korina Rivadeneira?

Las declaraciones de Korina Rivadeneira se producen después de que Mario Hart hablara sobre su relación en el pódcast 'Sin más que decir'. El piloto y también cantante reconoció que existe una posibilidad de que ambos puedan volver en el futuro, aunque dejó claro que no se trataría de una decisión inmediata.

"La única mujer con la que volvería sería la mamá de mis hijos, podría ser en unos años. Es la única a la que no le cerraría las puertas, es la mujer que voy a ver por el resto de mi vida", afirmó Mario Hart en su programa.

Asimismo, el piloto explicó que una eventual reconciliación dependería de que ambos logren superar las razones que provocaron su separación y continúen madurando personalmente. "Si en unos años los astros se vuelven a alinear, y nosotros seguimos madurando, cambiamos y podemos superar los motivos por los que decidimos terminar; entonces podría ser", sostuvo.

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